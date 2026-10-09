Gretchen entra rastejando em igreja após receber 'milagre da cura'

Gretchen protagonizou um momento de forte emoção durante sua passagem por Belém, no Pará, nesta quinta-feira (8).

A cantora entrou de joelhos em uma igreja para cumprir uma promessa feita a Nossa Senhora de Nazaré após enfrentar um linfedema, condição de saúde cuja recuperação, segundo ela, representou uma graça alcançada.

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A artista participa anualmente do Círio de Nazaré, uma das principais manifestações religiosas do país. Neste ano, porém, a celebração teve um significado ainda mais especial: além de manter a tradição de acompanhar a corda da procissão, ela decidiu honrar um segundo compromisso assumido durante o período em que enfrentava o problema de saúde.

Gretchen contou que chegou a acreditar que não conseguiria encontrar uma solução para a condição. Diante da situação, prometeu entrar de joelhos na igreja duas vezes caso se recuperasse. Agora, com a melhora, começou a cumprir o que havia prometido.

“Não tinha nada que pudesse resolver. Eu fiz uma promessa para Nossa Senhora de Nazaré de que, se eu ficasse curada, eu entraria de joelho na igreja duas vezes.

E eu estou vivendo esse momento agora, cumprindo aquilo que prometi. Para mim, isso tem um significado muito forte, porque é uma promessa que eu fiz em um momento em que precisava muito acreditar”, revelou a cantora ao O Globo.

A devoção à Nossa Senhora de Nazaré também está ligada à vida amorosa da artista. Antes de se casar com Esdras de Souza, Gretchen pediu à santa que pudesse viver a união com o músico.

Desde então, ela retorna todos os anos à capital paraense para agradecer pelo relacionamento e pelas mudanças que atribui à realização daquele pedido.

“Esse ano eu fui cumprir duas promessas. A minha promessa normal, que é ir na corda, porque eu casei com o Esdras. Essa é uma promessa que eu faço todos os anos e que tem um significado muito grande para mim.

É uma forma de agradecer a Nossa Senhora por ter colocado o Esdras na minha vida e por tudo que aconteceu desde então. Eu não consigo passar pelo Círio sem lembrar de tudo que pedi e de tudo que vivi. É um momento de muita fé e gratidão”, disse ao O Globo.

O linfedema, que motivou a promessa mais recente, é caracterizado pelo acúmulo de linfa nos tecidos do corpo, geralmente em decorrência de alterações no sistema linfático.

Durante a visita a Belém, a cantora celebrou a melhora em seu estado de saúde e reforçou a importância da fé em sua trajetória pessoal.