Luciana Gimenez passa por perrengue dentro de carro ao realizar cirurgia no cabelo; entenda

Luciana Gimenez passa por 'cirurgia' no cabelo em meio a perrengue em carro - (crédito: Reprodução/Instagram)

Luciana Gimenez viveu uma situação inusitada depois de marcar presença em um evento realizado no MASP, em São Paulo, na noite de quarta-feira (7).

O visual escolhido para a ocasião, que contou com uma produção elaborada, acabou se transformando em um problema na hora de voltar para casa.

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A apresentadora precisou de ajuda para conseguir desfazer o penteado. Com os fios endurecidos pela combinação de gel, outros produtos utilizados durante a preparação e apliques responsáveis por dar mais volume ao cabelo, retirar toda a estrutura montada para a noite não foi uma tarefa simples.

A solução encontrada foi pouco convencional. Fernanda Nichelle, amiga de Luciana e médica, precisou utilizar uma tesoura para desmontar o cabelo.

A cena foi encarada com bom humor pela apresentadora, que comparou o procedimento a uma cirurgia.

O perrengue aconteceu após a participação de Luciana no evento em São Paulo, onde ela surgiu produzida para a ocasião.

Depois de aproveitar a noite, porém, o desafio passou a ser conseguir se livrar de todos os elementos usados na composição do penteado.

A própria apresentadora compartilhou o momento com os seguidores por meio dos Stories do Instagram.

Ela explicou que seria necessário recorrer à tesoura para conseguir desfazer a produção e finalmente poder dormir.

“Tem que ter uma médica que vai cortar, porque senão eu não ia conseguir dormir com isso, com o penteado”, brincou Luciana.