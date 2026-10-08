Luciana Gimenez passa por perrengue dentro de carro ao realizar cirurgia no cabelo; entenda

Luciana Gimenez viveu uma situação inusitada depois de marcar presença em um evento realizado no MASP, em São Paulo, na noite de quarta-feira (7).
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O visual escolhido para a ocasião, que contou com uma produção elaborada, acabou se transformando em um problema na hora de voltar para casa.
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A apresentadora precisou de ajuda para conseguir desfazer o penteado. Com os fios endurecidos pela combinação de gel, outros produtos utilizados durante a preparação e apliques responsáveis por dar mais volume ao cabelo, retirar toda a estrutura montada para a noite não foi uma tarefa simples.
A solução encontrada foi pouco convencional. Fernanda Nichelle, amiga de Luciana e médica, precisou utilizar uma tesoura para desmontar o cabelo.
A cena foi encarada com bom humor pela apresentadora, que comparou o procedimento a uma cirurgia.
O perrengue aconteceu após a participação de Luciana no evento em São Paulo, onde ela surgiu produzida para a ocasião.
Depois de aproveitar a noite, porém, o desafio passou a ser conseguir se livrar de todos os elementos usados na composição do penteado.
A própria apresentadora compartilhou o momento com os seguidores por meio dos Stories do Instagram.
Ela explicou que seria necessário recorrer à tesoura para conseguir desfazer a produção e finalmente poder dormir.
“Tem que ter uma médica que vai cortar, porque senão eu não ia conseguir dormir com isso, com o penteado”, brincou Luciana.
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