Amanda Kimberlly aciona a polícia após filha com Neymar ser atacada - (crédito: Reprodução/Instagram)

Amanda Kimberlly decidiu recorrer às autoridades após a filha Helena, de 2 anos, fruto de seu relacionamento com Neymar, se tornar alvo de mensagens ofensivas nas redes sociais.

A influenciadora registrou um boletim de ocorrência e iniciou procedimentos para identificar os responsáveis pelos ataques direcionados à criança.

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O caso envolve ao menos três perfis na plataforma X, antigo Twitter, que publicaram comentários agressivos sobre a menina.

Segundo Amanda, as mensagens ultrapassaram os limites das críticas pessoais e passaram a atingir diretamente a filha, motivando a adoção de medidas legais.

Em um pronunciamento publicado nas redes sociais na quinta-feira (8), a mãe de Helena explicou que decidiu mudar a maneira como lida com esse tipo de situação.

Em vez de expor os responsáveis publicamente, ela passou a guardar provas das ofensas e encaminhá-las para análise das autoridades.

“Como mãe, é difícil colocar em palavras a tristeza e a indignação de ler determinadas coisas sendo escritas sobre minha filha, especialmente quando partem de pessoas que sequer fazem parte da nossa realidade”, desabafou.

Influenciadora quer identificar autores das mensagens

Além do registro policial, Amanda solicitou que a plataforma preserve informações capazes de ajudar na identificação dos usuários envolvidos.

A iniciativa busca evitar que os responsáveis deixem de ser identificados caso apaguem suas contas ou removam as publicações.

A influenciadora também alertou que os autores poderão responder pelos próprios atos, conforme a legislação. Caso sejam menores de idade, seus responsáveis legais poderão ser chamados a responder, quando cabível.

“É importante deixar claro que, uma vez identificados os responsáveis, cada um responderá pelos próprios atos, dentro do que determina a legislação. No caso de menores de idade, seus responsáveis legais poderão ser chamados a responder, conforme cabível”, declarou.

Amanda contou ainda que, nos últimos meses, preferiu não divulgar publicamente os ataques recebidos. Segundo ela, dar visibilidade aos perfis poderia estimular novas provocações, em vez de interromper o comportamento.

“Não tenho interesse em alimentar exposição, brigas ou tribunais virtuais. Tenho interesse em proteger minha filha e fazer com que aqueles que ultrapassarem os limites da liberdade de expressão respondam por seus atos na esfera adequada”, afirmou.