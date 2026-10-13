Viúva de Bruno Avelar faz novo desabafo após tragédia e revela como enfrenta a saudade - (crédito: Reprodução/Instagram)

Três semanas depois de perder o marido em um acidente de helicóptero, Lívia Avelar voltou às redes sociais para falar sobre a difícil adaptação à vida sem Bruno Avelar.

Em uma publicação feita nesta segunda-feira (12), a empresária compartilhou a dor da ausência e contou que tem encontrado forças na fé e no carinho recebido desde a tragédia.

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A morte do palestrante ocorreu em setembro, quando a aeronave em que ele viajava caiu em uma região montanhosa de Santa Catarina.

O acidente também vitimou o cantor sertanejo Rick, que formava dupla com Renner, além de outras três pessoas.

Em seu relato, Lívia afirmou que ainda tenta compreender a dimensão da perda. Ela também destacou que o marido deixou marcas profundas não apenas em sua vida, mas na trajetória de todos que tiveram contato com ele.

“Três semanas sem você aqui! A dor da saudade talvez nunca passe! Mas como você mesmo me ensinou, a vida precisa continuar mesmo no deserto, porque é lá que Deus te fortalece.

Ainda estou aprendendo a lidar com esse vazio que você deixou não só em mim, mas em todos que te conheceram…. mas tenho recebido tanto carinho e amor que eu não tenho dúvidas que você como sempre cuidou de tudo”, escreveu.

A viúva também atribuiu à espiritualidade parte da força necessária para atravessar o luto.

Na mensagem, ela expressou o desejo de que o legado construído por Bruno continue presente na vida das pessoas que foram alcançadas por ele.

“Que a semente que você deixou aqui possa florescer em cada vida que você impactou e alcançou… Que você esteja bem minha vida!! Deus tem me sustentado diariamente…e eu sigo daqui confiando em cada plano Dele”, declarou.

A morte de Bruno Avelar e do cantor Rick foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina em 22 de setembro, após a queda do helicóptero em uma montanha.

Além dos dois, morreram o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.