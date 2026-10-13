Esposa de Roberto Justus dança 'na boquinha da garrafa' e viraliza na web

Roberto Justus voltou a ser assunto nas redes sociais após a esposa, Ana Paula Siebert, protagonizar uma cena que divertiu os convidados de uma festa em Trancoso, na Bahia.
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A influenciadora entrou na roda durante uma apresentação do É o Tchan e reproduziu a coreografia de “Na Boquinha da Garrafa”, arrancando aplausos, inclusive do próprio marido.
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A apresentação aconteceu na noite de sábado (10), durante a comemoração dos 39 anos de Tati Barbieri, influenciadora e empresária.
O grupo baiano fez uma participação surpresa no evento, animando os convidados com sucessos conhecidos do público.
Compadre Washington e Beto Jamaica chamaram Ana Paula para participar da dança. Sem demonstrar constrangimento, ela foi até o centro da roda e realizou os movimentos tradicionais da coreografia, usando uma garrafa colocada no chão como parte da apresentação.
Após compartilhar o registro nas redes sociais, a influenciadora brincou com a própria desenvoltura. "Eu tenho minha alma loira do Tchan, me defendam (risos)", escreveu. Casada com Justus desde 2015, ela é mãe de Vicky, de 6 anos.
O público, por sua vez, dividiu opiniões nas redes sociais. "Ticiane fez quadradinho de oito e logo veio o divórcio", escreveu uma internauta. "Meu pai as músicas populares são terror desse homem", comentou outro usuário. "Mês que vem o divórcio sai", ironizou mais um.
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