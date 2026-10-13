Idoso de 60 anos é agredido a pauladas após reclamar de fezes de cachorro

Uma discussão envolvendo a limpeza de um terreno terminou em agressão contra um homem de 60 anos em Paulo Afonso, na Bahia.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O episódio aconteceu no sábado (10), depois que o idoso procurou um vizinho para reclamar das fezes do cachorro que ficavam acumuladas em uma área próxima à sua casa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Segundo as informações divulgadas, o problema provocava mau cheiro na região. Ao tentar resolver a situação por meio de uma conversa, o homem acabou sendo atacado com socos e golpes de um cabo de vassoura.
A vítima precisou ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada a um hospital da região. Após receber atendimento médico, o idoso teve alta.
O caso chegou à Polícia Civil e está sob investigação da 1ª Delegacia Territorial de Paulo Afonso.
A ocorrência foi registrada como lesão corporal, e as circunstâncias da agressão serão apuradas pelas autoridades.
Saiba Mais
- Mariana Morais Ivete Sangalo surpreende novo namorado com gesto íntimo durante show e reação do empresário viraliza
- Mariana Morais Esposa de Roberto Justus dança 'na boquinha da garrafa' e viraliza na web
- Mariana Morais Atriz mirim Malu Cantalice vive Flora na nova temporada de 'Amor da Minha Vida'
- Mariana Morais João Gomes tem transtorno mental exposto pela esposa em comunicado sobre política
- Mariana Morais Viúva de Bruno Avelar faz novo desabafo após tragédia e revela como enfrenta a saudade
- Mariana Morais Luciana Picorelli enfrenta campanha de grupo ligado ao Carnaval após manifestações políticas