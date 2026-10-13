Idoso de 60 anos é agredido a pauladas após reclamar de fezes de cachorro - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma discussão envolvendo a limpeza de um terreno terminou em agressão contra um homem de 60 anos em Paulo Afonso, na Bahia.

O episódio aconteceu no sábado (10), depois que o idoso procurou um vizinho para reclamar das fezes do cachorro que ficavam acumuladas em uma área próxima à sua casa.

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Segundo as informações divulgadas, o problema provocava mau cheiro na região. Ao tentar resolver a situação por meio de uma conversa, o homem acabou sendo atacado com socos e golpes de um cabo de vassoura.

A vítima precisou ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada a um hospital da região. Após receber atendimento médico, o idoso teve alta.

O caso chegou à Polícia Civil e está sob investigação da 1ª Delegacia Territorial de Paulo Afonso.

A ocorrência foi registrada como lesão corporal, e as circunstâncias da agressão serão apuradas pelas autoridades.