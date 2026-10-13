Esposa de herdeiro da Globo, atriz de 'Vai Que Cola' dá à luz e tem surpresa na hora do parto - (crédito: Reprodução/Globo)

A atriz e empresária Fiorella Mattheis viveu um momento especial no último sábado (10), quando nasceu Theodora, sua terceira filha com Roberto Marinho Neto.

A chegada da bebê trouxe uma surpresa para o casal, que decidiu esperar até o nascimento para descobrir o sexo da criança.

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O parto normal aconteceu às 18h29. A recém-nascida veio ao mundo com 3,450 kg e 50 centímetros, completando a família, que já conta com os meninos Roberto e José.

A emoção do nascimento foi compartilhada pela obstetra Fernanda Araújo, responsável por acompanhar Fiorella durante as três gestações.

Nas redes sociais, a médica relatou a experiência e celebrou a oportunidade de participar de mais um momento importante na vida do casal.

"Três partos, três anos, uma história de amor que tivemos a honra de acompanhar! Foram dois meninos e, agora, a grande surpresa: uma princesa chegou para completar essa família linda! Um parto lindo, cheio de emoção, lágrimas de alegria e muito amor. Ver a felicidade dessa família ao descobrir que o bebê surpresa era uma menina foi simplesmente inesquecível! Nossa equipe inteira se emocionou junto com vocês", declarou.

Fiorella decidiu manter o sexo do bebê em segredo

A escolha de não descobrir antecipadamente se teria um menino ou uma menina foi anunciada pela atriz em maio de 2026, quando ela já estava no quinto mês de gestação.

Na ocasião, Fiorella contou aos seguidores que ela e o marido queriam preservar a surpresa até o momento do parto.

A decisão tornou o nascimento de Theodora ainda mais marcante para a família, que só soube que receberia uma menina quando a bebê nasceu.

Casamento com herdeiro da Globo

Fiorella Mattheis e Roberto Marinho Neto estão juntos desde 2017 e oficializaram a união em 2021.

O empresário pertence à família controladora do Grupo Globo e ocupa o cargo de CEO da Globo Ventures, braço de investimentos do conglomerado de mídia. Ele também integra o conselho de administração da empresa.