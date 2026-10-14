Mensagem de despedida de Netinho vem à tona após a morte do cantor

A morte do cantor Netinho, aos 60 anos, trouxe à tona uma declaração que o artista costumava fazer durante os últimos meses de tratamento contra o câncer.
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Conhecido nacionalmente pelo sucesso “Milla”, o baiano deixou palavras de despedida que expressavam gratidão pela trajetória construída na música e pelo carinho recebido do público.
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A mensagem foi divulgada pela equipe do cantor em uma publicação nas redes sociais que confirmou seu falecimento na terça-feira (13).
No texto, o artista demonstrava satisfação com a própria história e destacava a importância dos fãs em sua vida.
“Partirei feliz, realizado, pois a vida me deu muito mais do que eu sonhei. Levarei comigo o sorriso de cada fã que foi feliz com a minha arte", diz o texto.
Netinho enfrentava um linfoma não Hodgkin do tipo B, doença que evoluiu para falência renal e disfunção múltipla de órgãos.
O cantor estava em tratamento nos últimos meses, período em que, segundo sua equipe, costumava refletir sobre a vida.
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