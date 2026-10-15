Segurança de Deolane morre aos 40 anos e causa da morte é revelada - (crédito: Reprodução/Instagram)

A morte de Nego Jader, conhecido por acompanhar a advogada e influenciadora Deolane Bezerra como segurança pessoal, foi confirmada na quarta-feira (14).

A notícia veio a público por meio de Daniele Bezerra, irmã da famosa, que compartilhou a perda nas redes sociais.

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O profissional estava hospitalizado desde o dia 8 de outubro, quando sofreu uma convulsão após passar mal na Grande São Paulo.

Inicialmente, ele recebeu atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas a gravidade do quadro exigiu intubação e transferência para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Durante os dias de internação, familiares e pessoas próximas à família Bezerra acompanharam a evolução do estado de saúde do segurança e divulgaram atualizações aos seguidores.

Entre as complicações relatadas estavam o acúmulo de líquido nos pulmões e problemas na função renal, que levaram à necessidade de sessões de diálise.

Na segunda-feira (12), houve uma sinalização de melhora. Segundo informações divulgadas por Daniele Bezerra, Jader havia respondido ao tratamento com antibióticos, embora continuasse intubado e sob cuidados intensivos. A recuperação, no entanto, não se concretizou.

Irmã de Deolane lamenta perda nas redes sociais

A confirmação do falecimento foi acompanhada por uma homenagem de Daniele, que expressou a tristeza da família após os dias de expectativa pela recuperação do segurança.

"É com o coração dilacerado, tomado por uma tristeza imensurável e uma dor que palavras não conseguem expressar, que comunicamos o falecimento do nosso querido Jader. Foram dias de muita luta, esperança, fé e orações. Acreditamos até o último instante em sua recuperação, mas, infelizmente, hoje nos despedimos dele"

Na mesma publicação, a irmã de Deolane agradeceu às pessoas que enviaram mensagens de apoio e mantiveram orações durante a internação.

"Neste momento de profunda dor, agradecemos a todos que estiveram conosco, que torceram, oraram e enviaram mensagens de carinho. Que Deus, em sua infinita misericórdia, receba o Jader em seus braços e conceda força e consolo a todos nós."

Nego Jader ganhou visibilidade por seu trabalho como segurança de MC Kevin, cantor que morreu em maio de 2021.

Posteriormente, passou a trabalhar com Deolane Bezerra e construiu uma relação próxima com a advogada e seus familiares, aparecendo com frequência nas redes sociais.