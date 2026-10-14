Virginia teria flagrado mensagem comprometedora de Vini Jr. com ex-namorada

O nome de Maju Mazalli voltou a circular entre os assuntos mais comentados sobre a vida amorosa de Vinicius Júnior após uma declaração do apresentador Craque Neto sobre o término do jogador com Virginia Fonseca.

A modelo, que já teve um relacionamento com o atacante do Real Madrid, passou a ser apontada nas redes sociais como uma possível destinatária da mensagem que teria provocado uma crise entre o ex-casal.

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A especulação ganhou força nesta quarta-feira (14), depois que Neto abordou o assunto durante uma entrevista ao podcast Podpah.

Segundo o apresentador, Virginia teria visto uma conversa no WhatsApp do atleta com uma antiga namorada. A mensagem, conforme o relato, teria demonstrado saudade da mulher.

"Eu sei, eu li. Sabe por que eles terminaram? Porque ela viu um... parece que ela viu no WhatsApp dele, ele falando para a ex 'nossa que saudade que eu tô de você'. Aí acho que ela viu. Ah, mas quem nunca... Eu já fui corno", afirmou Neto.

Apesar da repercussão, não há confirmação pública de que Maju tenha recebido a suposta mensagem.

A identidade da mulher mencionada pelo apresentador também não foi comprovada, e a associação do nome da modelo ao episódio partiu de especulações de internautas.

Quem é Maju Mazalli, apontada nas redes sociais?

Maju Mazalli ficou conhecida do público ao participar do reality show "De Férias com o Ex". Ela teve um relacionamento com Vini Jr. entre 2019 e 2021, período anterior ao namoro do jogador com Virginia.

Término de Virginia e Vini Jr. repercute

Virginia Fonseca anunciou o fim do relacionamento com o jogador no domingo (11). Em comunicado, a assessoria da influenciadora afirmou que a separação ocorreu sem brigas ou conflitos.

A notícia provocou especulações sobre os motivos do rompimento, mas nem Virginia nem Vini Jr. confirmaram publicamente que uma mensagem enviada a uma ex-namorada tenha sido a causa da decisão.