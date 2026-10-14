Mansão onde Hebe Camargo viveu vira cenário macabro e filho se manifesta após imagens viralizarem

Mansão abandonada de Hebe Camargo vira cenário macabro e filho se manifesta após imagens viralizarem - (crédito: SBT/Youtube (@LucaoYT))

O estado de deterioração de uma antiga residência onde Hebe Camargo viveu voltou a chamar atenção nas redes sociais.

Localizado no Morumbi, bairro nobre de São Paulo, o imóvel aparece em gravações recentes com sinais de abandono, vegetação avançando pelas áreas externas, paredes danificadas e ambientes internos em ruínas.

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A repercussão levou Marcello Camargo, filho da apresentadora, a voltar a público para esclarecer a situação da propriedade.

Em uma publicação nas redes sociais, Marcello demonstrou irritação com a circulação de vídeos feitos por pessoas que entram no local para registrar as condições da construção.

Segundo ele, a família deixou a casa em 2000 e não voltou mais ao endereço. O filho da artista também reforçou que a residência não pertencia à mãe, apesar de ser frequentemente identificada como a mansão de Hebe.

"Pela milionésima vez eu venho aqui dizer que não era da minha mãe, não era da Hebe Camargo, era sim do Lélio, marido dela, que faleceu no ano 2000. Nós saímos de lá no ano 2000 e nunca mais voltamos nessa casa, tá?", declarou.

A indignação de Marcello também foi direcionada aos criadores de conteúdo que gravam vídeos no interior da residência sem autorização.

"As pessoas invadem a casa! Invadem, isso é invasão de propriedade. A maior prova que não é minha é que eu não posso processar, porque não é minha, porque se fosse minha eu processava! Invasão de propriedade. As pessoas invadem a propriedade, ficam filmando lá dentro, sabe, pra ganhar seguidores", afirmou.

Embora tenha ficado conhecida por ter abrigado a apresentadora durante parte de sua vida, a residência pertencia ao empresário Lélio Ravagnani, segundo marido de Hebe, que morreu em 2000.

Depois da morte dele, o imóvel permaneceu ligado à família do empresário e acabou envolvido em questões judiciais.

A construção, situada no Morumbi, possui quase mil metros quadrados e já foi palco de encontros e eventos durante os anos em que o casal viveu ali. Com o passar do tempo, porém, a falta de conservação comprometeu a estrutura da casa.

Em 2024, a residência chegou a ser submetida a leilões judiciais, com avaliação milionária, mas não recebeu propostas consideradas viáveis nas duas tentativas realizadas naquele ano.

Em maio de 2025, o imóvel foi arrematado após uma nova tentativa de venda, segundo notícias publicadas na época.

Hebe Camargo morreu em 29 de setembro de 2012, aos 83 anos, após lutar contra um câncer.