Erika Hilton aciona a Justiça contra influenciador por vídeo polêmico de IA com Nikolas Ferreira

A deputada federal Erika Hilton decidiu recorrer à Justiça após a circulação de um vídeo manipulado por inteligência artificial que simula uma agressão física contra ela.
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A parlamentar pede R$ 20 mil em indenização por danos morais, além da retirada da publicação e da identificação de quem a divulgou.
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A ação foi protocolada em 7 de outubro e tem como alvos a Meta, empresa responsável pelo Instagram, e Leandro Viana, que administra o perfil “Leandro Viana – A Voz da Bahia” na rede social. As informações foram divulgadas pela colunista Fábia Oliveira.
O conteúdo que motivou o processo foi publicado em 6 de outubro. Na gravação, criada com recursos de inteligência artificial, o deputado federal Nikolas Ferreira aparece simulando um tapa no rosto de Erika, que cai no chão após o golpe. A montagem foi acompanhada da frase “Toma Puta”, utilizada como legenda da publicação.
Deputada aponta violência política e discriminação
Na ação, Erika argumenta que a postagem vai além dos limites da liberdade de expressão ao representar e incentivar a violência contra uma mulher que ocupa um cargo público. A parlamentar também chama atenção para o caráter misógino e discriminatório do material divulgado.
A utilização da imagem de Nikolas Ferreira na montagem também foi mencionada no processo. Erika se referiu ao deputado como “opositor político” e questionou o uso de uma representação artificial para construir uma cena de agressão contra ela.
Segundo a argumentação apresentada pela deputada, o perfil responsável pela publicação não se limita a divulgar esse tipo de material de forma isolada.
Ela afirma que a página compartilha outras produções feitas por inteligência artificial com o objetivo de promover determinadas narrativas e posicionamentos políticos.
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