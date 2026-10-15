Virginia surge com presente romântico de admirador secreto após término com Vini Jr; veja - (crédito: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca voltou a despertar a curiosidade dos seguidores após exibir presentes misteriosos nas redes sociais.

Na madrugada desta quinta-feira (15), a influenciadora mostrou que recebeu um novo buquê de flores acompanhado de uma joia, poucos dias depois de confirmar o fim do relacionamento com o jogador Vini Jr.

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Sem revelar a identidade do remetente, a empresária compartilhou os registros nos stories do Instagram.

Entre os presentes, chamou atenção um conjunto de três anéis de uma grife internacional. Para acompanhar as imagens, ela publicou emojis de coração e de um rosto apaixonado, alimentando a curiosidade do público sobre quem estaria por trás dos mimos.

Presentes misteriosos movimentam as redes sociais

A nova surpresa chega após Virginia já ter mostrado outro buquê recebido na quarta-feira (14). Na ocasião, a influenciadora também publicou imagens das flores e de um envelope, mas não revelou o conteúdo do bilhete nem quem havia enviado o presente.

A sequência de demonstrações de carinho chamou a atenção dos internautas, especialmente pelo momento em que acontece: Virginia está solteira desde o término com Vini Jr., anunciado recentemente.

Joia de grife provoca especulações sobre possível pretendente

A marca da joia também virou assunto entre os seguidores. O presente é da Cartier, grife de luxo francesa que apareceu com frequência em ocasiões especiais durante o relacionamento de Virginia com o cantor Zé Felipe.

Nas redes sociais, usuários passaram a especular sobre uma possível reaproximação entre os dois. Apesar dos comentários, não há confirmação de que o sertanejo tenha enviado os presentes, e Virginia não identificou publicamente o responsável pelas entregas.