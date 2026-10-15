Val Marchiori descobre lesão pré-maligna no intestino após batalha contra câncer de mama - (crédito: Reprodução/Instagram)

A empresária Val Marchiori revelou que recebeu um resultado preocupante após realizar exames médicos. Em publicação nas redes sociais na quarta-feira (14), ela contou que uma biópsia identificou uma lesão pré-maligna no intestino.

A alteração já foi retirada, mas a socialite precisará passar por uma nova avaliação dentro de três meses para verificar se todo o tecido comprometido foi removido.

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O diagnóstico abalou emocionalmente a empresária, que enfrentou um câncer de mama em 2025. Val fez questão de esclarecer que a nova lesão não está relacionada à doença anterior e afirmou que pretende dedicar os próximos dias ao descanso e aos cuidados pessoais.

A descoberta ocorreu durante um PET scan, exame realizado por iniciativa da própria empresária. Segundo ela, o médico responsável pelo acompanhamento havia sugerido que o procedimento fosse feito apenas no ano seguinte, mas Val preferiu antecipá-lo para se sentir mais tranquila.

“Esse exame, eu fiz o PET scan, nem ia fazer esse ano, o doutor falou: ‘Ah, faz o ano que vem’. Falei: ‘Não, Dr. Maluf, quero fazer esse ano para ficar mais tranquila’”, relatou.

Ao comentar o resultado dos exames, Val explicou que ficou muito abalada ao saber da alteração. Apesar do susto, ela ressaltou que a identificação precoce trouxe uma perspectiva mais favorável para o acompanhamento médico.

“Infelizmente deu essa lesão pré-maligna, né? Eu chorei muito ontem, fiquei muito tensa, mas já tirou”, disse.

A empresária também reforçou que a lesão intestinal representa um problema distinto do câncer de mama que enfrentou anteriormente.

“Não tem nada a ver com o câncer de mama, é uma outra lesão pré-maligna. Deixa a gente assustada, deixa a gente com medo, mas é isso. A gente tem que passar, né? Deus sabe o que faz”, afirmou.

O acompanhamento continuará nos próximos meses. Val deverá repetir os exames em três meses para verificar se a retirada da lesão foi completa e avaliar a necessidade de outras medidas.