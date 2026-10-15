Campeão do 'BBB', Davi Brito diz estar com 'nome sujo' e cobra R$ 500 por publicidade após fim das bets - (crédito: Reprodução/Instagram)

Davi Brito encontrou uma nova forma de movimentar a carreira comercial após a proibição das casas de apostas on-line no Brasil.

O campeão do "BBB 24" anunciou que está disponível para fechar contratos publicitários com empresas e revelou que os pacotes de divulgação começam em R$ 500. A iniciativa foi apresentada nas redes sociais ao lado da esposa, Emily Araújo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A novidade foi divulgada em uma publicação no Instagram, na qual o casal convidou empresários interessados em ampliar a presença de suas marcas nas redes sociais.

A proposta marca uma nova frente de trabalho para o ex-BBB, que ficou conhecido também por campanhas promocionais ligadas ao mercado de apostas.

“Empresários, chegou a hora de conectar sua marca a mais visibilidade, alcance e posicionamento!”, escreveu Davi na publicação.

Em outro momento, o influenciador reforçou o convite e destacou a oportunidade de trabalhar com anunciantes interessados em divulgar seus negócios.

“Eu e minha esposa estamos chegando com uma oportunidade especial para empresas que desejam fortalecer sua presença, ampliar sua divulgação e colocar sua marca em evidência! Se você deseja aproveitar essa oportunidade e levar o nome do seu negócio ainda mais longe, este é o momento”, declarou.

Foi nos stories que Davi revelou o preço inicial das ações comerciais. Ao falar diretamente com possíveis contratantes, ele afirmou que os serviços estão disponíveis por valores a partir de R$ 500.

“Os pacotes estão uma delícia, é só você entrar em contato que nós vamos aí fazer sua publicidade.”

A divulgação chamou atenção pelo valor anunciado e pela mudança no cenário profissional do influenciador.

Davi ganhou projeção nacional ao vencer o "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, e conquistou um prêmio milionário no reality. Desde então, passou a explorar a popularidade nas redes sociais e a realizar campanhas publicitárias.

Proibição das apostas muda cenário para influenciadores

O anúncio acontece após a suspensão das atividades das plataformas de apostas on-line no país, medida que afetou o mercado publicitário associado às chamadas bets.

Davi era um dos famosos que promoviam esse segmento e chegou a se manifestar publicamente contra a proibição.

O influenciador também entrou no radar do Ministério Público Federal (MPF), que apura suspeitas de divulgação de cassinos e plataformas de apostas supostamente ilegais nas redes sociais.

A investigação envolve ainda sua irmã, Raquel Brito, e a influenciadora Bia Miranda.

Na semana anterior ao anúncio dos novos pacotes, Davi reagiu à repercussão da investigação e afirmou estar enfrentando dificuldades financeiras. Na ocasião, declarou que havia gastado dinheiro com o casamento e disse estar com dívidas.