Chay Suede se manifesta após morte de Lua Blanco e mágoa envolvendo casamento vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

A morte de Lua Blanco, aos 39 anos, mobilizou antigos colegas de elenco de "Rebelde", novela exibida pela Record.

Entre as homenagens publicadas nas redes sociais neste domingo (18), a mensagem de Chay Suede chamou atenção pela lembrança da amizade construída entre os dois desde o início da década de 2010.

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Atualmente no ar em "Quem Ama Cuida", Chay compartilhou uma fotografia antiga ao lado da atriz e recordou a recepção que teve ao chegar ao Rio de Janeiro, em 2010. Na ocasião, ele tocou antes de uma apresentação da banda de Lua no Teatro Odisséia.

"Lua, você me recebeu com carinho no Rio, na minha primeira semana toquei antes do show da sua banda no Teatro Odisséia, e isso foi em 2010. Rimos, sofremos, vencemos, fomos tão felizes juntos. Você vai fazer muita falta. Te amo, descanse em paz!", escreveu o ator.

Além de protagonizarem "Rebelde", os artistas também fizeram parte da banda formada a partir da novela.

A despedida de Chay se somou às manifestações de Sophia Abrahão, Arthur Aguiar, Micael Borges e Mel Fronckowiak, que também lamentaram a perda e enviaram mensagens de apoio aos familiares e fãs.

Lua Blanco revelou mágoa por não ser convidada para casamento

A relação entre Lua e Chay também teve um episódio delicado que veio a público em 2024. Naquele ano, a atriz comentou uma publicação do amigo com a esposa, Laura Neiva, e revelou ter ficado chateada por não ter sido convidada para o casamento dos dois.

Lua relembrou que estava com Chay quando ele conheceu Laura em uma boate. Segundo a artista, o ator viu a futura esposa dançando em uma plataforma na área VIP e, naquele momento, afirmou que se casaria com ela.

"Eu lembro da primeira vez que entramos naquela boate e você viu a Laura na área VIP, dançando em uma plataforma e me falou: 'eu vou casar com ela’. Parecia ser só coisas que dizemos como 'queria ter telepatia' ou 'queria ter uma máquina do tempo', mas, não, era real", iniciou.

Na sequência, a atriz admitiu que precisou superar a ausência do convite para a cerimônia, mas demonstrou carinho pelo casal e celebrou a realização do relacionamento. A mensagem foi publicada anos depois do casamento, realizado em 2019.

"Quando vocês se casaram, depois que superei não ter sido convidada, tive a certeza de que eu posso realizar cada um dos meus sonhos. Viva ao amor de vocês, que realiza sonhos", encerrou Lua.