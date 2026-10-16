Virginia é surpreendida com pergunta sobre término com Vini Jr. e resposta intriga fãs

Virginia Fonseca evitou dar detalhes sobre o fim do relacionamento com Vinícius Júnior durante uma aparição pública no Rio de Janeiro.
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A influenciadora compareceu à coroação de Duda Freire como musa da Unidos de Vila Isabel, na quarta-feira (14), e foi abordada pela imprensa sobre a nova fase da vida amorosa.
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Em entrevista ao programa "Fofocalizando", do SBT, Virginia foi questionada sobre como estava enfrentando a solteirice após o rompimento com o atacante do Real Madrid. Sem entrar no assunto, ela direcionou a atenção para a amiga homenageada naquela noite.
“Hoje estamos aqui para curtir esse momento da Duda”, respondeu a empresária, encerrando o assunto sem revelar como está lidando com a separação.
Saída da Grande Rio
A vida profissional de Virginia no Carnaval também entrou na conversa. Depois de deixar o posto de rainha de bateria da Grande Rio, ela foi questionada se pretende assumir uma posição semelhante em outra escola de samba.
A influenciadora descartou, por enquanto, a possibilidade de desfilar por outra agremiação. “Estou tranquila”, afirmou, sem dar indícios de que esteja planejando uma nova participação no Carnaval.
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