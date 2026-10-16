Marina Ruy Barbosa toma atitude radical em meio a crise no noivado com herdeiro da Marabraz - (crédito: Reprodução/Instagram)

O casamento de Marina Ruy Barbosa com o empresário Abdul Fares, previsto para março de 2027, na França, enfrenta incertezas.

Segundo informações divulgadas pelo colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, a atriz pediu um tempo no relacionamento há cerca de quatro meses, após se desgastar com conflitos envolvendo a família do noivo.

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A crise teria ganhado força por causa de disputas familiares e processos judiciais que se arrastam há anos entre integrantes do clã Fares. Conforme relatos de pessoas próximas ao casal publicados pela coluna, Marina tentou intermediar uma reconciliação entre os parentes do empresário, mas não conseguiu reverter o cenário.

A situação teria levado a artista a repensar os planos de casamento e a possibilidade de construir uma família nesse contexto. Uma das preocupações atribuídas a ela seria o impacto que as desavenças poderiam ter sobre eventuais filhos do casal.

Ausência de aliança chama atenção

Nos últimos meses, Marina passou a comparecer a eventos públicos sem o anel de noivado em algumas ocasiões. Em outras aparições, a atriz foi vista usando a joia ou outros anéis, o que teria ajudado a evitar questionamentos sobre sua vida amorosa.

Outro detalhe observado foi a ausência de Abdul ao lado da artista em compromissos recentes. Os dois estão juntos desde 2023 e ficaram noivos em outubro daquele ano.

Apesar do afastamento, a possibilidade de reconciliação não estaria descartada. De acordo com um amigo próximo do casal ouvido pela coluna de Lucas Pasin, uma retomada dependeria de mudanças significativas na situação familiar do empresário.

Até a publicação da notícia, a assessoria de Marina não havia respondido ao contato do Metrópoles. Portanto, as informações sobre a crise e o pedido de tempo foram divulgadas pela coluna, sem confirmação pública da atriz.

Quem é Abdul Fares?

Aos 42 anos, Abdul Fares ocupa o cargo de diretor financeiro da Marabraz, rede de lojas de móveis fundada por sua família e que tem faturamento anual estimado em R$ 1 bilhão. O empresário também é cofundador da Blue Group Digital, empresa voltada aos setores de tecnologia e varejo, além de sócio da imobiliária LP Real Estate.

O nome do empresário ganhou destaque na imprensa após uma disputa judicial envolvendo seu pai, que expôs divergências familiares relacionadas ao patrimônio e aos negócios do grupo. O conflito se tornou público e passou a repercutir também na vida pessoal de Marina.