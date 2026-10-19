Lua Blanco publicou 'despedida' antes de morrer e foto intriga fãs: 'Ela já sabia' - (crédito: Reprodução/Instagram)

A última manifestação de Lua Blanco nas redes sociais ganhou um novo significado para os fãs após a morte da atriz, neste domingo (18).

A artista enfrentava um câncer de intestino em estágio avançado, mas manteve o diagnóstico e os detalhes do tratamento longe dos holofotes.

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A publicação mais recente foi feita cinco dias antes de sua morte, no Instagram. Na ocasião, Lua compartilhou uma mensagem de gratidão e uma ilustração que retratava Jesus acolhendo uma mulher nos braços.

O conteúdo também foi acompanhado de registros da atriz ao lado de amigos e familiares.

Com a notícia da morte, internautas voltaram a observar os detalhes da postagem. A representação religiosa, em particular, provocou manifestações emocionadas entre os seguidores, que relacionaram a imagem ao momento vivido pela artista.

"A imagem de Jesus, ela já sabia que estava indo embora [emoji de choro]", comentou uma seguidora. Outra internauta também deixou uma mensagem de fé: "Creio que voce foi recebida desse jeitinho mesmo".

Diagnóstico e tratamento foram mantidos em sigilo

Amigos de Lua Blanco relataram que a descoberta do câncer de intestino ocorreu aproximadamente três meses antes de sua morte.

Quando recebeu o diagnóstico, a atriz e cantora já apresentava um quadro avançado da doença, que pode evoluir sem sintomas evidentes nas fases iniciais.

O tratamento teve início há cerca de dois meses. Durante esse período, Lua preferiu preservar a própria intimidade e compartilhar informações sobre sua condição de saúde apenas com um círculo limitado de familiares e amigos.

O acompanhamento médico foi realizado integralmente no Instituto Nacional de Câncer (Inca). Ao longo da internação, a artista foi submetida a sessões de quimioterapia e passou por uma cirurgia. Como consequência do procedimento, precisou utilizar uma bolsa de colostomia.

A discrição adotada durante o tratamento fez com que detalhes sobre o estado de saúde da atriz permanecessem restritos a pessoas próximas até a repercussão de sua morte.