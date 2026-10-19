Mãe e irmão de Oruam são presos em operação da Polícia Federal

Márcia Gama e Lucas Santos Nepomuceno, mãe e irmão do rapper Oruam, foram presos na manhã desta segunda-feira (19) durante uma operação da Polícia Federal voltada ao combate ao crime organizado ligado ao Comando Vermelho (CV).
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Informações iniciais divulgadas pela Record apontam que cerca de dez pessoas foram detidas. Os agentes também cumpriram mandados de busca e apreensão.
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Enquanto os familiares são alvos da ação policial, Oruam está na Europa, onde realiza apresentações musicais sob medida cautelar.
A prisão ocorre meses depois de Márcia e Lucas serem considerados foragidos da Justiça. Em abril deste ano, a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) informou que havia mandados de prisão contra os dois no âmbito da Operação Contenção, investigação que busca atingir a estrutura financeira da facção criminosa.
Investigação aponta suspeita de lavagem de dinheiro
Segundo a Polícia Civil, Oruam, a mãe e o irmão são investigados por suposta participação na estrutura responsável pela movimentação de recursos do Comando Vermelho.
As apurações identificaram um esquema de recebimento, divisão e transferência de dinheiro proveniente do tráfico de drogas.
De acordo com os investigadores, valores enviados por integrantes da cúpula da organização chegavam a operadores financeiros, entre eles pessoas da família do rapper.
Na sequência, o dinheiro seria distribuído por meio de contas bancárias de terceiros, utilizado para custear despesas e comprar bens, além de ter parte do patrimônio ocultada.
Outro elemento apontado pela investigação é a diferença entre a renda declarada pelos suspeitos e o volume de movimentações financeiras sob apuração.
Para a polícia, essa incompatibilidade reforça a suspeita de que os recursos tenham origem ilícita. O caso é investigado como lavagem de dinheiro.
Marcinho da VP, pai de Oruam, também é citado nas apurações sobre o suposto esquema financeiro ligado à facção.
Operação Contenção acumula centenas de prisões
A Operação Contenção tem como objetivo desarticular estruturas do Comando Vermelho, incluindo sua rede de financiamento.
Desde o início das ações, mais de 300 pessoas foram presas, enquanto 136 morreram em confrontos com a polícia.
O balanço divulgado sobre a operação também registra a apreensão de 470 armas, das quais 190 eram fuzis, além de mais de 51 mil munições.
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