Mãe e irmão de Oruam são presos em operação da Polícia Federal - (crédito: Reprodução/Instagram)

Márcia Gama e Lucas Santos Nepomuceno, mãe e irmão do rapper Oruam, foram presos na manhã desta segunda-feira (19) durante uma operação da Polícia Federal voltada ao combate ao crime organizado ligado ao Comando Vermelho (CV).

Informações iniciais divulgadas pela Record apontam que cerca de dez pessoas foram detidas. Os agentes também cumpriram mandados de busca e apreensão.

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Enquanto os familiares são alvos da ação policial, Oruam está na Europa, onde realiza apresentações musicais sob medida cautelar.

A prisão ocorre meses depois de Márcia e Lucas serem considerados foragidos da Justiça. Em abril deste ano, a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) informou que havia mandados de prisão contra os dois no âmbito da Operação Contenção, investigação que busca atingir a estrutura financeira da facção criminosa.

Investigação aponta suspeita de lavagem de dinheiro

Segundo a Polícia Civil, Oruam, a mãe e o irmão são investigados por suposta participação na estrutura responsável pela movimentação de recursos do Comando Vermelho.

As apurações identificaram um esquema de recebimento, divisão e transferência de dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

De acordo com os investigadores, valores enviados por integrantes da cúpula da organização chegavam a operadores financeiros, entre eles pessoas da família do rapper.

Na sequência, o dinheiro seria distribuído por meio de contas bancárias de terceiros, utilizado para custear despesas e comprar bens, além de ter parte do patrimônio ocultada.

Outro elemento apontado pela investigação é a diferença entre a renda declarada pelos suspeitos e o volume de movimentações financeiras sob apuração.

Para a polícia, essa incompatibilidade reforça a suspeita de que os recursos tenham origem ilícita. O caso é investigado como lavagem de dinheiro.

Marcinho da VP, pai de Oruam, também é citado nas apurações sobre o suposto esquema financeiro ligado à facção.

Operação Contenção acumula centenas de prisões

A Operação Contenção tem como objetivo desarticular estruturas do Comando Vermelho, incluindo sua rede de financiamento.

Desde o início das ações, mais de 300 pessoas foram presas, enquanto 136 morreram em confrontos com a polícia.

O balanço divulgado sobre a operação também registra a apreensão de 470 armas, das quais 190 eram fuzis, além de mais de 51 mil munições.