Oruam expõe conversa que teve momentos antes da mãe ser presa - (crédito: Reprodução/Instagram)

Oruam compartilhou nas redes sociais uma conversa que teve com a mãe, Márcia Gama, pouco antes de ela ser presa pela Polícia Federal nesta segunda-feira (19).

Em meio à repercussão da operação, o rapper apareceu chorando nos stories do Instagram e divulgou o conteúdo da mensagem enviada pela familiar, que aconselhava o filho a manter a calma diante das dificuldades.

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A troca de mensagens aconteceu antes de Márcia ser levada pelos agentes durante a Operação Backbone, ação que investiga uma estrutura ligada ao Comando Vermelho (CV) suspeita de impor o monopólio do fornecimento de internet em comunidades do Rio de Janeiro.

Mensagem enviada pela mãe de Oruam

No diálogo publicado pelo artista, Márcia compartilhou reflexões sobre ansiedade, paciência e confiança em Deus. Antes do conselho direcionado ao filho, ela escreveu: “A ansiedade nos faz querer resolver hoje aquilo que Deus está nos ensinando a confiar. Queremos respostas imediatas, caminhos definidos e resultados rápidos”.

Na sequência, a mãe do cantor reforçou sua mensagem de fé: "Mas Deus não trabalha segundo a nossa pressa, e sim segundo a Sua vontade e propósito. Deus é pai e um pai nunca abandona um filho".

Márcia também declarou seu amor pelo rapper e falou sobre a importância de não permitir que a ansiedade domine os pensamentos.

“Eu te amo. Sempre vou estar aqui. Quando a ansiedade assume o controle, a fé perde espaço. Isso não significa que Deus não esteja agindo. Significa que, mesmo quando não vemos nada acontecer, precisamos aprender a descansar nEle”, aconselhou.

A mensagem terminou com um pedido direto ao filho: “Deus não nos chamou para viver dominados pela ansiedade, mas para confiar que Ele continua sendo Deus, mesmo quando não temos a resposta. Fica calmo, bom dia”.

Márcia Gama foi presa na manhã desta segunda-feira durante a Operação Backbone, deflagrada pela Polícia Federal para desarticular um esquema de controle do fornecimento de internet nos Complexos do Alemão, da Penha e do Chapadão, no Rio de Janeiro.

A investigação apura a atuação de integrantes do Comando Vermelho na imposição de serviços de internet em territórios dominados pela facção, além do uso de empresas para movimentar e ocultar recursos obtidos ilegalmente.

O irmão de Oruam, Lucas Santos Nepomuceno, também foi preso na operação. A ação inclui mandados de prisão e busca e apreensão, além de medidas de bloqueio de bens e valores que podem chegar a R$ 558 milhões.



