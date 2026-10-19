Isabel Teixeira expõe diagnóstico de mutação genética que aumenta risco de câncer

A atriz Isabel Teixeira recebeu uma notícia que mudou sua relação com a própria saúde e trouxe novas preocupações para a família.
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Conhecida por interpretar personagens marcantes na televisão, a artista descobriu que possui a síndrome de Li-Fraumeni, uma condição hereditária associada a um risco elevado de desenvolver diferentes tipos de câncer. A revelação foi feita em entrevista ao "Fantástico", da TV Globo", exibida neste domingo (18).
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A investigação começou em 2019, motivada pelo histórico familiar da atriz. Sua mãe morreu em 2006 em decorrência do câncer, enquanto a avó havia falecido no ano anterior, também vítima da doença.
Diante dessas perdas, Isabel decidiu realizar um mapeamento genético para entender se existia uma predisposição hereditária em sua família.
O resultado confirmou a presença de uma alteração no gene TP53, responsável por desempenhar um papel importante na proteção do organismo contra a formação de tumores.
Ao recordar o impacto do diagnóstico, a atriz descreveu a reação inicial: "Num primeiro momento, eu fiquei sem chão, na hora. Eu me lembro no dia de eu tomar um banho muito longo e ficar parada, assim, e não entender o que estava acontecendo".
Atriz mudou hábitos e fez cirurgia preventiva
Após receber o diagnóstico, Isabel Teixeira promoveu mudanças na rotina para reduzir fatores de risco e cuidar da saúde.
A artista abandonou o cigarro, deixou de consumir bebidas alcoólicas e passou a praticar exercícios físicos.
Outra decisão importante foi a realização de uma mastectomia preventiva, cirurgia de retirada das mamas adotada como estratégia para diminuir o risco de câncer de mama em pessoas com predisposição genética elevada. A medida foi tomada após a confirmação da síndrome de Li-Fraumeni.
O que é a síndrome de Li-Fraumeni?
A síndrome de Li-Fraumeni é uma condição genética hereditária associada a alterações no gene TP53. Esse gene produz uma proteína fundamental para controlar a multiplicação celular e impedir que células com danos genéticos se desenvolvam de maneira desordenada.
Quando essa proteção é comprometida, aumenta a probabilidade de surgirem diferentes tipos de câncer, incluindo tumores de mama, sarcomas, tumores cerebrais e leucemias. A predisposição pode se manifestar ainda na infância ou ao longo da vida adulta.
Ter a síndrome, porém, não significa que a pessoa necessariamente desenvolverá câncer. O diagnóstico permite estabelecer estratégias individualizadas de prevenção e vigilância, com acompanhamento especializado e exames periódicos para identificar possíveis tumores precocemente.
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