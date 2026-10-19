Deputado do PL e membro da bancada evangélica atira contra balada e atinge apresentador da Globo

Político do PL e membro da bancada evangélica atira contra balada e atinge apresentador da Globo - (crédito: Reprodução/TV Globo)

O deputado estadual Marcelo Aguiar (PL-SP) foi detido na madrugada desta segunda-feira (19) após um disparo de arma de fogo durante uma confusão no Santo Cupido Bar, no Itaim Bibi, em São Paulo.

O tiro teria atingido de raspão o pé do apresentador Fred Bruno, conhecido por sua participação no "Big Brother Brasil" e pelo trabalho no "Globo Esporte".

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Segundo informações divulgadas pelo SBT News, o comunicador não se feriu e decidiu não prestar queixa.

A ocorrência começou após um desentendimento no estabelecimento. Relatos de testemunhas apontam que o parlamentar teria importunado mulheres e sido repreendido por frequentadores da casa noturna.

Durante a discussão, ele teria sacado uma arma e efetuado um disparo em direção ao chão. A Polícia Civil também apura a possibilidade de o tiro ter sido acidental, após uma queda do deputado.

Marcelo, que também é integrante da bancada evangélica da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), foi levado por policiais militares ao 14º Distrito Policial, em Pinheiros.

Conforme informações do boletim de ocorrência divulgadas pela imprensa, ele estava bastante exaltado durante a abordagem.

O político permaneceu em silêncio durante o depoimento, e a arma foi apreendida para perícia.

Apesar de ter sido detido, o parlamentar acabou liberado. A decisão considerou as regras constitucionais de imunidade aplicáveis aos deputados estaduais, que restringem a prisão em flagrante a determinadas situações. A investigação deverá esclarecer as circunstâncias do disparo e a dinâmica da confusão.