Fred Bruno expõe revolta após levar tiro de deputado do PL e da bancada evangélica

Fred Bruno se manifesta após ser atingido por tiro disparado pelo deputado Marcelo Aguiar (PL) - (crédito: Reprodução/Instagram)

O apresentador Fred Bruno decidiu buscar medidas judiciais após ser atingido por estilhaços de um disparo de arma de fogo durante uma confusão no Santo Cupido Bar, localizado na zona Sul de São Paulo.

O episódio aconteceu na madrugada de segunda-feira (19) e envolveu o deputado estadual Marcelo Theodoro de Aguiar (PL).

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Em um vídeo publicado nas redes sociais, o jornalista demonstrou indignação com o ocorrido e destacou que a situação poderia ter terminado de maneira muito mais grave.

“Não dá para dizer que eu não estou revoltado com o que aconteceu ontem, porque, hoje eu estou bem, mas poderia ter acontecido algo muito grave”, afirmou Fred.

O apresentador também revelou que já está reunindo documentos e buscando profissionais para encaminhar o caso às autoridades.

“Busquei assessoria jurídica, médico, vou pegar tudo isso e apresentar as autoridades, um fato desse não pode passar impune. Uma pessoa completamente despreparada para estar portando uma arma de fogo”, declarou.

Entenda o que aconteceu com Fred Bruno

O disparo ocorreu dentro do Santo Cupido Bar, na zona Sul da capital paulista, durante a madrugada de segunda-feira (19).

Segundo o relato do apresentador, ele acabou atingido no pé após a arma de Marcelo Aguiar ser disparada no estabelecimento.

De acordo com informações repassadas por seguranças, o parlamentar utilizou uma pistola Glock G42, de calibre .380. Após o episódio, ele teria sido levado para a área externa do bar e desarmado.

A Polícia Militar foi acionada pelo gerente do estabelecimento. Marcelo Aguiar acabou preso em flagrante, mas deixou a prisão pouco tempo depois, após pagar fiança.