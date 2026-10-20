Padre morre ao vivo após cruz de madeira despencar sobre sua cabeça - (crédito: Reprodução/Instagram)

O padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari morreu após ser atingido por uma cruz de madeira que despencou durante uma celebração religiosa em Guayaquil, no Equador.

O acidente ocorreu no sábado (16) e foi registrado em vídeo porque a missa estava sendo transmitida ao vivo pelo perfil do próprio sacerdote.

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A estrutura religiosa ficava atrás do altar e caiu na direção do padre enquanto ele conduzia a cerimônia. As imagens da transmissão mostram o momento em que a cruz atinge a área onde o religioso estava. Fiéis que participavam da celebração correram para ajudá-lo logo após o ocorrido.

A Arquidiocese de Guayaquil confirmou a morte de Sánchez Molinari por meio de uma mensagem de pesar.

No comunicado, a instituição manifestou solidariedade aos familiares, amigos e demais integrantes da ordem religiosa da qual ele fazia parte.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais após a circulação das imagens que registraram o acidente durante a transmissão da missa.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais que esclareçam por que a cruz se desprendeu ou como estava fixada à parede.

A Arquidiocese também não apresentou detalhes adicionais sobre as circunstâncias do acidente nem sobre a causa da morte do sacerdote.