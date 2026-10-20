Advogado morre na frente da esposa enquanto rezava o Santo Terço - (crédito: Reprodução/Instagram)

O advogado Roberto Daldim dos Santos, de 61 anos, morreu após ser atropelado enquanto rezava o terço ao lado da esposa, em Imbituva, na região central do Paraná.

O acidente ocorreu na manhã de sábado (17), no Bairro Água Verde. A mulher não foi atingida pelo veículo e não sofreu ferimentos.

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O motorista envolvido na ocorrência deixou o local após o atropelamento, mas retornou posteriormente, segundo a Polícia Militar (PM).

Ao realizar o teste do bafômetro, ele apresentou resultado de 0,7 mg/L de álcool por litro de ar expelido.

O homem foi preso em flagrante, mas acabou liberado pela Justiça sem pagamento de fiança e sem medidas cautelares alternativas. A identidade dele não foi divulgada.

Familiares de Roberto contaram à RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, que o casal caminhava pelo canto da rua porque o trecho tem diversos terrenos baldios e não possui calçadas.

A Polícia Civil investiga o caso e aguarda os laudos periciais para esclarecer a dinâmica do atropelamento.

Natural de São Mateus do Sul, Roberto acumulou mais de 20 anos de experiência como tabelião substituto antes de atuar na advocacia, carreira que exercia havia uma década. Ele deixa a esposa e dois filhos adultos.