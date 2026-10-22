Belo se machuca durante gravação de série na Rocinha e diretor da Globo se manifesta: 'É normal isso acontecer' - (crédito: Reprodução/Instagram)

O diretor José Junior esclareceu o que realmente aconteceu com Belo durante as gravações de "Arcanjo Renegado", do Globoplay.

Em entrevista ao portal LeoDias, divulgada nesta quarta-feira (21), ele corrigiu informações sobre o ferimento sofrido pelo cantor e contou como o artista reagiu após o incidente.

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O acidente aconteceu durante a filmagem de uma sequência de tiroteio na Rocinha, comunidade da Zona Sul do Rio de Janeiro.

Um artefato pirotécnico utilizado nos efeitos especiais provocou uma queimadura no dedo do pagodeiro. Diferentemente das primeiras notícias divulgadas, o diretor ressaltou que o ferimento não atingiu toda a mão.

“Não queimou a mão, mas, assim, na verdade, o nosso querido Leo [Dias] foi o primeiro a divulgar. Outras pessoas divulgaram sem saber de fato o que aconteceu. Que de fato queimou o dedo dele, queimou, mas só isso, queimou o dedo, queimou. É normal isso acontecer, né?”, contou.

Mesmo depois do ocorrido, Belo não interrompeu o trabalho. Segundo José Junior, o cantor permaneceu nas gravações e ainda encontrou disposição para fazer o que mais gosta: cantar. Durante a passagem da equipe pela comunidade carioca, ele se apresentou para os moradores da região.

“Gravou normal, depois cantou… Cantou lá para os moradores, né? Que o Belo tem uma coisa que ele faz festa onde ele tá gravando também”, relatou o diretor.

A espontaneidade do artista também virou assunto na conversa. José Junior brincou com a iniciativa de Belo de cantar mesmo quando não há um pedido da equipe, comparando o comportamento do músico ao de um jogador de futebol que quer participar de todas as jogadas.

“Sabe aquele jogador que não passa a bola, quer jogar o tempo todo, quer fazer gol o tempo todo? Isso é o Belo! Então, o Belo, por exemplo, às vezes a gente não pede para ele cantar, mas ele quer cantar, porque ele sabe que, no fundo, no fundo, todo mundo ama vê-lo cantar”, brincou.