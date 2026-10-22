Luciana Gimenez não perdoa e aciona a Justiça para cobrar R$ 110 mil de ex-cabeleireiro - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma condenação judicial envolvendo o uso não autorizado de imagens de Luciana Gimenez entrou em uma nova etapa.

A apresentadora busca receber R$ 110.284,54 de Sérgio Di Vicentim, antigo cabeleireiro e maquiador com quem trabalhou por quase 20 anos. O valor corresponde à indenização determinada pela Justiça e aos honorários advocatícios.

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Segundo informações da coluna de Fábia Oliveira, o pedido para que o profissional seja intimado a quitar a dívida foi apresentado em 14 de outubro, quando Luciana iniciou o cumprimento definitivo da sentença.

Até a publicação da notícia, Sérgio ainda não havia recebido a intimação para efetuar o pagamento.

A quantia exigida está dividida em duas partes: R$ 101.984,41 referentes à condenação principal e R$ 8.300,13 destinados aos honorários dos advogados da apresentadora.

A disputa teve início em 2023, quando Luciana recorreu ao Judiciário por causa de fotografias suas publicadas pelo ex-profissional nas redes sociais.

Ela alegou que não havia autorizado a divulgação das imagens e afirmou que o material era utilizado para promover os serviços oferecidos por ele.

A apresentadora também argumentou que a exposição poderia interferir em negociações comerciais com marcas.

O caso foi julgado em 26 de fevereiro de 2025 pela 2ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros, em São Paulo. Na ocasião, Sérgio foi condenado a pagar R$ 40 mil por lucros cessantes e R$ 30 mil por danos morais.

Ao fundamentar a decisão, a magistrada considerou que as imagens haviam sido utilizadas sem autorização e para fins comerciais.

Esse uso, segundo o entendimento apresentado no processo, poderia comprometer oportunidades de Luciana em acordos publicitários com grandes empresas.

A relação profissional entre os dois durou quase duas décadas, mas terminou após desentendimentos. O rompimento foi seguido por outras disputas judiciais, tanto na esfera cível quanto na trabalhista.

Agora, com a abertura da fase de cumprimento definitivo da sentença, Luciana tenta garantir o recebimento dos valores estabelecidos na condenação.

O pagamento, contudo, ainda dependia da intimação de Sérgio Di Vicentim, conforme as informações divulgadas nesta quarta-feira (22).