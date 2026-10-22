Câncer raro mata cantora aos 48 anos e alerta para sintomas que podem passar despercebidos - (crédito: Reprodução/Instagram)

A cantora e violinista Leticia Nicolielo morreu na quarta-feira (21), aos 48 anos, após enfrentar um condrossarcoma, tipo raro de câncer ósseo maligno.

A doença foi diagnosticada no fim de 2019, e a confirmação da morte foi publicada pela família da artista em seu perfil no Instagram.

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Em uma mensagem de despedida, os familiares prestaram homenagem à cantora e agradeceram o apoio recebido durante o período de luto.

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Leticia Nicolielo. Neste momento de imensa tristeza, familiares e amigos se unem em saudade, amor e gratidão por todos os momentos compartilhados”, começou o texto.

A nota também destacou a importância de preservar as lembranças deixadas pela artista. “Que sua memória permaneça viva nos corações de todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Agradecemos as mensagens de carinho, apoio e solidariedade neste momento tão delicado”, encerrou.

Nas semanas anteriores à morte, Leticia havia compartilhado com os seguidores informações sobre a piora de seu quadro de saúde.

No início de outubro, ela contou que estava hospitalizada desde abril, quando sofreu uma crise intensa de dor.

Segundo o relato, os tumores provocaram feridas no braço e no ombro, além de prejudicarem sua capacidade de movimentação.

A trajetória da violinista também chamou atenção para os sinais de uma doença que pode evoluir de maneira silenciosa e comprometer estruturas importantes do corpo.

O que é o condrossarcoma e quais são os sintomas?

O condrossarcoma é um câncer maligno raro que se origina nas células responsáveis pela produção de cartilagem.

O tumor pode aparecer em diferentes partes do esqueleto e apresenta características variadas conforme sua localização e seu subtipo.

Entre os sinais que merecem atenção estão a dor óssea persistente, principalmente quando não melhora com o tempo, o inchaço e o surgimento de um nódulo na região afetada.

Algumas pessoas também podem apresentar dificuldade para movimentar a área atingida, dependendo do local em que o tumor se desenvolve.

A intensidade dos sintomas e a velocidade de progressão variam de acordo com as características da doença. Por isso, dores persistentes ou alterações inexplicáveis nos ossos precisam ser avaliadas por um profissional de saúde.

O tratamento é definido conforme o tipo, a localização e o estágio do câncer. A cirurgia costuma ser a principal opção terapêutica, pois muitos condrossarcomas apresentam resposta limitada à quimioterapia e à radioterapia convencionais.

O acompanhamento especializado é fundamental para determinar a abordagem mais adequada a cada caso.