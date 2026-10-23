Globo cancela capítulo de 'Quem Ama Cuida' e motivo envolve Lula e Flávio Bolsonaro - (crédito: Reprodução/TV Globo)

A disputa pela Presidência da República vai alterar a programação da TV Globo nesta sexta-feira (23).

Com a transmissão do debate entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), a emissora deixará de exibir um capítulo inédito de “Quem Ama Cuida”, novela que normalmente ocupa a faixa das 21h20.

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O confronto entre os candidatos do segundo turno das eleições de 2026 será transmitido ao vivo após o “Jornal Nacional”, sob a mediação do jornalista César Tralli.

A atração política ocupará o espaço que seria destinado à trama escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto.

A alteração reduz o número de capítulos inéditos da novela nesta semana. Em vez dos seis episódios habitualmente exibidos de segunda-feira a sábado, o público acompanhará cinco.

Quando ‘Quem Ama Cuida’ volta à programação?

A espera dos telespectadores será curta. A produção protagonizada por Letícia Colin tem retorno previsto para sábado (24), quando a história dará continuidade aos conflitos que envolvem Adriana e a família Brandão.



