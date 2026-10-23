Marido de Simone Mendes perde 17 kg após receber diagnóstico grave

Kaká Diniz, marido da cantora Simone Mendes, decidiu transformar a própria rotina depois de descobrir alterações preocupantes em exames médicos.

Aos 41 anos, o empresário eliminou mais de 17 kg e passou a priorizar a alimentação equilibrada, o sono e os exercícios físicos.

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Um dos resultados que mais chamaram sua atenção foi o nível de LDL, conhecido como colesterol ruim, que chegou a 358.

Ele também identificou alterações na lipoproteína(a), marcador associado a maior risco cardiovascular. O susto fez com que Kaká percebesse que precisava cuidar da própria saúde antes que as consequências fossem mais graves.

A mudança de perspectiva ganhou força durante um jantar na casa do apresentador Rodrigo Faro. Na ocasião, enquanto os convidados comiam hambúrgueres e pizzas, o apresentador escolheu uma salada.

Intrigado com a decisão, o marido de Simone perguntou por que ele havia recusado os outros pratos.

A resposta de Faro provocou uma reflexão no empresário. “Ele disse assim: ‘Porque eu quero chegar aos 80 anos e poder colocar meus netos no braço’”, contou Kaká em entrevista ao programa Léo Dias.

O comentário serviu como um alerta sobre a importância de preservar a saúde para aproveitar os próximos anos ao lado da família.

“Foi meio que um tapa na minha cara. Eu disse assim: ‘Cara, a partir de hoje eu preciso mudar a minha rotina’”, relembrou.

Com a decisão tomada, Kaká procurou profissionais para ajudá-lo a reorganizar os hábitos. A nova rotina inclui acompanhamento médico, alimentação balanceada e atividade física frequente.

Segundo o empresário, ele mantém a disciplina nos treinos há mais de seis meses e deixou de ir à academia apenas duas vezes, em razão de uma gripe.

A redução do açúcar também passou a fazer parte do processo. Em publicação anterior, Kaká revelou que cortou 99% do ingrediente da alimentação e começou a dormir e acordar mais cedo.

A evolução pode ser observada na comparação entre os registros compartilhados pelo empresário. Em 2023, ele pesava 92,5 kg. Após as mudanças, chegou aos 75 kg, resultado que representa uma redução de 17,5 kg