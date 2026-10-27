Deolane escreve carta à mão e reafirma inocência: 'Prisão injusta'

Deolane Bezerra voltou a falar sobre o período em que está longe da família. Em uma carta escrita à mão e publicada nas redes sociais, a advogada e influenciadora declarou sentir falta dos parentes, agradeceu o apoio recebido e demonstrou confiança de que conseguirá provar sua inocência.

O documento tem data de 11 de outubro e foi direcionado à mãe dela, Solange Bezerra.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A influenciadora está presa preventivamente desde 21 de maio, quando foi detida em Barueri, na Grande São Paulo, durante a Operação Vérnix.

A ação, conduzida pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de São Paulo, investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Deolane nega as acusações.

Logo no início da mensagem, a advogada agradece pelas visitas da mãe e reforça a importância da fé para enfrentar o período de afastamento.

Ela também destaca o orgulho que sente dos familiares e lamenta não poder estar perto de quem ama.

“Passando para avisar que a senhora é a minha saudade diária. Quero agradecer por todas as visitas e também falar ‘continue crendo’. Ah, minha mãe, que saudades de vocês, que vontade de estarmos juntos. Toda nossa família, uma família incrível, que me dá orgulho diariamente.”

O desejo de retomar a convivência com os filhos, as irmãs e os sobrinhos aparece em outro trecho da carta. Deolane também se desculpa com Solange e reconhece que a situação enfrentada por ela afeta toda a família.

Apesar das dificuldades, a influenciadora afirma estar bem e mantém a esperança de deixar a prisão.

“A minha inocência será provada, pode passar o tempo que for. Os que tentaram me envergonhar, mais envergonhados serão. Ficar aqui de mãos atadas me consome, mas quando a tão sonhada liberdade chegar, eu vou fazer valer cada verdade que exista em mim.”

Em seguida, Deolane volta a mencionar a duração do período em que está privada de liberdade e diz acreditar que a experiência tenha um significado maior em sua trajetória.

“Já são quase 5 meses dessa prisão injusta, mas sei que há um grande propósito por trás de tudo isso. [...] Quando tudo parecer que não tem solução, converse com Deus. Ele nos ouve, nos responde e pode mover o mundo em um estalar de dedos. Somente creia.”

Por fim, Deolane declara: “Te amo, te amo e te amo! A senhora é o meu exemplo de resiliência.”