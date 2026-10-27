Rafael Cardoso exibe transformação corporal após 140 dias longe das drogas

O ator Rafael Cardoso, de 40 anos, compartilhou uma reflexão sobre as mudanças que tem vivido desde que iniciou um novo processo de recuperação da dependência química e do alcoolismo.

Em publicação nas redes sociais, ele revelou estar há 143 dias sem consumir drogas e aproveitou o momento para aconselhar os seguidores sobre escolhas pessoais e prioridades.

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A mensagem foi publicada em um vídeo gravado dentro de um carro. Ao abordar hábitos comuns entre pessoas que enfrentam problemas com vícios, o artista comentou as consequências de exageros durante os fins de semana, que podem comprometer a rotina profissional e financeira.

"Depois vai dar desculpa no trabalho dizendo que está com rinite, que está com sinusite, que pegou uma gripe, está resfriado, vai pedir dinheiro emprestado, não vai ter dinheiro para pagar as contas, né?", iniciou.

Na sequência, Rafael falou sobre a própria experiência e afirmou que percebe avanços desde que decidiu buscar ajuda especializada.

O ator também incentivou o público a valorizar a convivência familiar e a tranquilidade, em vez de priorizar satisfações passageiras.

"Eu só posso falar por mim. Eu to há 143 dias, hoje, limpo. [...] A minha vida só tem melhorado", relatou.

Em outro trecho, o artista destacou a importância de conseguir se relacionar com as pessoas sem carregar preocupações relacionadas a comportamentos anteriores.

Ele ainda reforçou a necessidade de aproveitar o presente e manter o foco na recuperação.

"Escolhe ficar em casa, ficar com a sua família, priorizar aquilo que interessa. [...] Nada compra, hoje, a minha paz. Espero que você também possa entender! [...] Bora viver, bora ficar bem. Só por hoje, mais um dia", finalizou.



