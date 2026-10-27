Marina Ruy Barbosa e Vini Jr. viram alvo de rumores de affair após atitude que intrigou fãs - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma movimentação aparentemente simples no Instagram colocou Marina Ruy Barbosa e Vinícius Júnior no centro de especulações sobre um possível romance.

A atriz e o jogador do Real Madrid passaram a se seguir na plataforma nesta terça-feira (27), despertando a curiosidade dos internautas.

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A aproximação virtual aconteceu em meio a mudanças recentes na vida amorosa dos dois famosos. Vini Jr. encerrou o relacionamento com Virginia Fonseca no início de outubro.

Marina, por sua vez, enfrenta incertezas sobre o futuro do noivado com o empresário Abdul Fares.

O fato de os dois terem começado a acompanhar os perfis um do outro foi suficiente para que usuários das redes sociais levantassem hipóteses sobre um possível envolvimento.

Até o momento, porém, não há confirmação de que a interação tenha relação com um interesse amoroso.

Suposto affair divide opiniões na web

A possibilidade de um romance entre Marina e o atacante provocou reações distintas entre os internautas. Enquanto alguns demonstraram surpresa com a aproximação, outros criticaram a hipótese de envolvimento entre os dois.

"Não Marina vc não precisa disso não, pela fé", escreveu uma pessoa em uma publicação da página Choquei.

Outra internauta também comentou a possibilidade e questionou se a atriz se envolveria com o jogador. "Até parece que a diva master, que nunca se envolveu em polêmicas, vai se submeter a isso", alfinetou.

As críticas continuaram nos comentários. "Só faltava essa", ironizou um usuário. Já outro fez uma observação sobre relacionamentos entre celebridades e jogadores de futebol: "Famoso brasileiro que se envolve com jogadores sabendo o histórico de traição, gosta de levar gaia mesmo, depois vem com militância".

Também houve quem criticasse a vida amorosa da atriz. "Ela só gosta de rico", escreveu um perfil. "Aí é loucura kkkkk", acrescentou outro internauta.