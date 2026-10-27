Mãe de Virginia lamenta ataques à aparência: 'Rosto não está ornando com o corpo' - (crédito: Reprodução/GNT)

Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, abriu o jogo sobre os comentários ofensivos que recebe nas redes sociais por causa da idade e das escolhas relacionadas à própria aparência.

Aos 60 anos, a empresária relatou que é alvo de críticas por usar roupas consideradas jovens demais para sua faixa etária.

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O assunto veio à tona durante sua participação na segunda temporada de "Poderosas do Cerrado", reality exibido pelo GNT.

Entre as mensagens que costuma encontrar nas publicações, Margareth destacou frases como “Velha querendo ser nova”.

Ela também contou que recebe observações sobre as rugas de expressão e a flacidez na região do pescoço, características naturais do envelhecimento.

O que mais incomoda a mãe da influenciadora é a origem de parte dos ataques. Segundo ela, muitas das críticas são feitas por outras mulheres, situação que considera especialmente desagradável.

Margareth rebate críticas e defende liberdade aos 60 anos

Durante o desabafo no programa, a empresária deixou claro que não pretende abandonar suas preferências para corresponder às expectativas de quem acompanha sua vida pela internet.

Para ela, completar seis décadas não significa abrir mão de experimentar estilos diferentes ou de aproveitar essa fase como deseja.

“Amor, quero viver os meus 60 anos assim”, declarou Margareth ao responder aos julgamentos sobre sua aparência.

A mãe de Virginia também mencionou comentários que questionam suas roupas e sua maneira de se apresentar publicamente, incluindo a expressão “velha usando roupinha de jovem”.

Margareth afirmou ainda que não se recorda de ter recebido ataques semelhantes de homens.