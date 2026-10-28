Ana Maria Braga reflete sobre confiança em casamento com Fábio Arruda: 'Fica difícil construir qualquer coisa' - (crédito: Reprodução/Instagram)

A apresentadora Ana Maria Braga aproveitou uma data especial para compartilhar com os seguidores uma reflexão sobre a vida a dois.

Na terça-feira (27), ela publicou uma homenagem ao marido, o jornalista Fábio Arruda, que completou 57 anos, e destacou os elementos que considera essenciais para manter um relacionamento duradouro.

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Na publicação feita no Instagram, a comandante do "Mais Você" reuniu registros ao lado do companheiro e falou sobre a importância de encontrar tranquilidade na relação, sem precisar esconder a própria personalidade ou buscar aprovação do outro.

“Hoje é dia do meu amor! Com o passar dos anos, a gente vai entendendo melhor o que realmente importa em um relacionamento. E, para mim, a confiança é fundamental. Sem ela, fica difícil construir qualquer coisa de verdade”, escreveu.

A comunicadora também recorreu a uma referência musical para descrever o sentimento que deseja viver ao lado do marido.

Ao mencionar Cazuza, ela destacou a felicidade de compartilhar a rotina com alguém que transmite segurança e paz.

“É muito bom poder estar ao lado de alguém e sentir paz. Não apenas porque existe amor, mas porque existe confiança. Como diria Cazuza, é sobre ter a sorte de um amor tranquilo”.

Em outro trecho da homenagem, Ana Maria ressaltou a liberdade de estar com alguém sem precisar impressionar ou provar alguma coisa.

“É estar com alguém com quem a gente se sente à vontade até no silêncio, sem precisar impressionar, provar nada ou ser diferente do que realmente é.”

A apresentadora ainda refletiu sobre como o companheirismo ganha importância diante das dificuldades.

Para ela, o cuidado oferecido nos períodos complicados é tão significativo quanto a felicidade compartilhada nos bons momentos.

“O companheirismo também ganha outro significado com o tempo. Porque estar junto nos momentos bons é uma delícia, mas ter alguém ao nosso lado nos dias difíceis faz toda a diferença. É nessas horas que a gente percebe o quanto é bom se sentir acolhida, cuidada e amada de verdade. No fim, não é sobre ser paparicada. É sobre ter alguém que cuida da gente, que está presente e que faz a vida ficar mais leve”.

Ao concluir a mensagem, Ana Maria desejou felicidades ao aniversariante e demonstrou o desejo de continuar construindo uma história ao lado dele.

“Te amo, Fabio Arruda! Que esse novo ciclo venha cheio de alegrias e que a gente continue construindo, vivendo e escrevendo muitas histórias bonitas juntos”, finalizou.