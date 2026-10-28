Amigo de Virginia expõe 'podres' de Vini Jr. após receber unfollow

Lucas Guedez decidiu expor a insatisfação com Vini Jr. depois de perceber que o jogador deixou de segui-lo no Instagram.

A atitude do atacante provocou uma reação do influenciador, que afirmou ter guardado críticas ao comportamento do atleta durante o relacionamento dele com Virginia Fonseca.

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O desabafo aconteceu na noite de terça-feira (27), por meio de vídeos publicados nos stories. Amigo próximo da influenciadora, Lucas acusou o jogador de ter cometido erros com ela e demonstrou indignação por continuar seguindo o perfil do ex-namorado da amiga, mesmo após ser retirado da lista de pessoas acompanhadas pelo atleta.

"Mas agora pronto! O cara apronta e faz um monte de coisa errada com a minha amiga, e eu pago o pato por nunca ter concordado com as cachorrices desse babaca aí vem me dar unfollow. Ao invés de dar unfollow, nós dois [retirar de seguidor], deixou só eu seguindo como fã, não sou teu fã, nunca fui", disparou.

A revolta não ficou restrita à mudança na rede social. Durante a sequência de publicações, o participante do "Dança dos Famosos" voltou a criticar Vini Jr. e insinuou que havia outras situações envolvendo o jogador sobre as quais ainda não havia falado publicamente.

"O cara é um vacilão! Aprontou todas e ainda quer sair como... Vai se catar e virar macho. Cansei! O que mais me irritou foi ele me dar unfollow e me deixar seguindo ele. Sai como se eu fosse fã, e não sou. Eu estava quietinho na minha! Não mexe comigo. Estou com coisas entalada há tanto tempo. Me segurei e estou segurando", seguiu o famoso.

Vini Jr. também deixa de seguir familiares e amigas de Virginia

Lucas não foi o único nome próximo à influenciadora a sair da lista de perfis seguidos pelo atacante.

A movimentação também envolveu Margareth Serrão, mãe de Virginia, Duda Freire, amiga da empresária, e Monyque Isabella, irmã de Zé Felipe e integrante do círculo de amizades da influenciadora.