Virginia e Zé Felipe são acionados na Justiça e dívida de obra em mansão vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma empresa de construção levou Virginia Fonseca e Zé Felipe à Justiça por causa de valores que, segundo alegações, não foram pagos integralmente durante a construção da mansão onde os dois viveram enquanto eram casados.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, a ação foi protocolada em 21 de outubro e tramita no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). A cobrança é de R$ 35 mil.

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O processo foi movido pela SAS Construção e Representação, responsável por serviços executados no Residencial Aldeia do Vale, condomínio de luxo em Goiânia (GO).

De acordo com a empresa, o contrato firmado em 2023 previa trabalhos que foram concluídos no ano seguinte, incluindo instalação de revestimentos, sistemas de iluminação e outros componentes para o imóvel.

O custo dos serviços teria ultrapassado R$ 85 mil. A companhia afirma, porém, que recebeu apenas parte dos pagamentos e decidiu recorrer à Justiça para tentar recuperar o saldo que considera pendente.

Empresa explica por que cobra R$ 35 mil

Na ação, a SAS reconhece que não possui toda a documentação referente à obra. Por esse motivo, optou por limitar o valor cobrado judicialmente a R$ 35 mil.

A empresa também relatou que já havia tentado receber extrajudicialmente parte da quantia de um profissional que acompanhava os trabalhos na residência.

Segundo a companhia, Virginia e Zé Felipe aparecem como tomadores dos serviços em diferentes notas fiscais emitidas durante a execução do contrato.

Com base nesses registros, a empresa pede que os dois sejam responsabilizados pelos valores correspondentes às contratações.

A solicitação inclui a individualização das quantias atribuídas a cada um dos ex-cônjuges, para que a Justiça determine qual parcela caberia à influenciadora e qual seria de responsabilidade do cantor.

Portanto, os R$ 35 mil representam o total reivindicado pela empresa, e não uma cobrança individual nesse valor para cada famoso.