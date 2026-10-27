Lua Blanco decidiu manter câncer em segredo e irmão expõe real motivo

A atriz Lua Blanco tinha um desejo em mente ao decidir não tornar público o diagnóstico de câncer no intestino: compartilhar com os fãs apenas quando estivesse curada.
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A informação foi revelada pelo irmão da artista, Pedro Sol Blanco, durante entrevista exibida pelo "Domingo Espetacular", da Record, no domingo (25).
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Conhecida por interpretar Roberta Messi na versão brasileira de "Rebelde", Lua morreu aos 39 anos, em 18 de outubro, após enfrentar a doença.
Segundo o relato do irmão, a decisão de manter o tratamento longe dos holofotes foi tomada porque ela acreditava que conseguiria superar o câncer e anunciar uma notícia positiva.
“Ela queria que isso realmente não vazasse, porque ela queria chegar com a boa notícia de que ela foi curada”, explicou Pedro durante a reportagem.
Câncer foi descoberto em agosto
O diagnóstico de câncer no intestino grosso veio em agosto, poucos meses antes da morte da atriz.
Durante o tratamento, familiares e amigos próximos acompanharam a situação sem divulgar publicamente o estado de saúde de Lua.
Nas últimas três semanas de vida, ela permaneceu internada no Instituto Nacional de Câncer (Inca), no Rio de Janeiro. A doença já havia se espalhado para outros órgãos, segundo informações divulgadas após sua morte.
Pedro também relatou que a irmã manteve a fé durante o período em que enfrentou o câncer. De acordo com ele, Lua não costumava demonstrar desespero nem reclamar das dificuldades provocadas pela doença.
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