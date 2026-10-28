Lucas Guedez ataca irmãs Abravanel após Virginia ser criticada por dançar em boate: 'É de família ser corna' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Lucas Guedez voltou a se envolver em uma polêmica nas redes sociais ao sair em defesa de Virginia Fonseca.

Nesta quarta-feira (28), o influenciador ironizou Silvia Abravanel e também provocou Patrícia Abravanel, irmã da apresentadora, ao fazer referência a rumores envolvendo o casamento dela com o ex-deputado Fábio Faria.

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A confusão começou depois que Silvia criticou Virginia por aparecer dançando e exibindo notas de dólares durante uma festa em Miami, nos Estados Unidos.

Em um comentário nas redes sociais, a filha de Silvio Santos questionou a capacidade da influenciadora de preservar as próprias filhas e sugeriu que Poliana Rocha, ex-sogra da empresária, assumisse a guarda das crianças.

A declaração provocou uma reação da equipe de Virginia, que divulgou um comunicado repudiando as críticas à maternidade da influenciadora.

A nota destacou que discordâncias não justificam ataques pessoais nem questionamentos sobre a capacidade de uma mãe cuidar dos filhos.

Lucas Guedez faz provocação sobre família Abravanel

O influenciador aproveitou a repercussão de uma publicação que relacionava as críticas de Silvia a curtidas atribuídas ao perfil da dupla sertaneja Gustavo Moura e Rafael em fotos de Virginia no Instagram.

Uma internauta sugeriu que as interações seriam o motivo da irritação da apresentadora. Lucas entrou na discussão e escreveu: "É de família ser corna hahahahahaha".

Na sequência, ele também direcionou uma indireta ao cunhado de Silvia, Rafael Moura, integrante da dupla sertaneja. "Hablar do cunhado ninguém quer hablar, né, Mal amada", escreveu o participante do "Dança dos Famosos".

A provocação atingiu Patrícia Abravanel em meio à repercussão de mensagens envolvendo o marido dela, Fábio Faria, e o empresário Daniel Vorcaro.

Conversas divulgadas anteriormente mencionaram a participação do ex-deputado na organização de uma lista de convidados para um evento realizado em São Paulo, em outubro de 2023, que teria reunido mulheres e figuras influentes.