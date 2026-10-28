Padre Fábio de Melo relata experiência sobrenatural em quarto de menina de 13 anos: 'Realidade maligna' - (crédito: TV Globo)

Uma sensação de frio, dificuldade para respirar e a impressão de ter alguém sobre o próprio corpo marcaram uma experiência que Padre Fábio de Melo descreveu como um possível contato com uma “realidade maligna”.

O sacerdote voltou a ter o relato repercutido nas redes sociais após Danilo Gentili compartilhar, na terça-feira (27), um trecho de uma entrevista concedida em 2014.

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Na ocasião, durante participação no programa "The Noite", do SBT, o religioso foi questionado sobre a situação mais próxima que teria vivido de um encontro com o demônio.

Ao responder, contou que o episódio começou quando uma amiga pediu ajuda para conversar com a filha adolescente, que enfrentava situações perturbadoras dentro do quarto.

Padre sentiu mal-estar ao subir escadas

Fábio de Melo afirmou que ainda não conhecia a jovem quando aceitou o pedido da mãe. Segundo ele, a sensação estranha surgiu antes mesmo de chegar ao quarto, enquanto subia as escadas da residência.

O sacerdote ressaltou que se considera uma pessoa racional e equilibrada em relação à religião, mas disse ter experimentado um desconforto físico incomum.

“Uma vez eu estava na casa de uma amiga e ela me disse assim: ‘Padre, o senhor poderia conversar com a minha filha? Ela está no quarto dela’. Eu falei ‘Claro’. Eu não conhecia a filha dela e na hora que eu fui subindo as escadas, por tudo que há de mais sagrado, e olha que eu sou um cara muito racional, me considero uma pessoa equilibrada do ponto de vista religioso, eu tive uma sensação física de mal-estar, como se uma coisa fria estivesse tomando conta de mim”, contou o padre.

Ao encontrar a adolescente, que tinha aproximadamente 13 ou 14 anos, o religioso perguntou como ela estava. A menina respondeu que não se sentia bem e relatou que vinha tendo visões assustadoras dentro do próprio quarto.

“Batemos na porta, eu entrei, era uma menina de 13, 14 anos. Eu perguntei: ‘Tudo bem com você?’ e ela me disse ‘Não’. Ela começou a falar: ‘Padre, eu tenho tido umas visões muito ruins dentro do meu quarto’”, comentou Fábio de Melo.

Adolescente descreveu visões e recebeu oração

Durante a conversa, a jovem começou a explicar o que dizia enxergar. O padre afirmou que, enquanto ouvia a descrição, teve a impressão de estar envolvido na mesma experiência.

Diante do relato, permaneceu cerca de dez minutos rezando pela adolescente antes de deixar a casa.

“E quando ela falou isso, ela começou a descrever o que ela via. Naquele momento, era como se eu estivesse envolvido naquilo que ela via e estivesse vendo também. Eu rezei por ela, fiquei uns dez minutos rezando por ela.”

O episódio, segundo o sacerdote, não terminou quando ele foi embora. Já em casa, ao se preparar para dormir, ele relatou ter passado por uma situação que considerou ainda mais assustadora.

Religioso diz que não conseguia se levantar e sentiu falta de ar

Fábio de Melo contou que apagou a luz e se deitou, mas logo teve a impressão de que outra pessoa estava sobre seu corpo. Ele afirmou que não conseguia se levantar e começou a sentir dificuldade para respirar.

“Eu fui embora e, quando eu me deitei, depois de apagar a luz, eu senti imediatamente como se uma pessoa tivesse deitado sobre mim, e eu não consegui me levantar e comecei a sentir a minha respiração faltar”, relatou.

O padre disse que recorreu à oração em meio ao episódio. À medida que rezava, afirmou ter recuperado a calma.

Ele também relatou que a luz do quarto se acendeu, embora tivesse sido apagada antes de se deitar.

“Eu fiz uma oração em línguas, e nisso fui ficando calmo, até que se acendeu aquela luz que eu havia apagado. Foi uma experiência que eu vivi. É como se eu tivesse tido um contato com uma realidade maligna que eu havia enfrentado um pouco antes”, encerrou.