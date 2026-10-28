Neto de político morre aos 22 anos após se engasgar com carne - (crédito: Instagram/Imagem Ilustrativa)

A morte de Theodoro Machado Tetila, aos 22 anos, causou comoção em Dourados, no Mato Grosso do Sul.

Neto do ex-prefeito José Laerte Tetila, o jovem morreu na noite de segunda-feira (26), após se engasgar com um pedaço de carne enquanto comia um espetinho durante o trajeto de volta para casa.

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Filho do cirurgião-dentista André Tetila, Theodoro estava de carro quando passou mal. Ao chegar à residência, familiares perceberam a gravidade da situação e acionaram um vizinho que é médico para tentar socorrê-lo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi mobilizada e encaminhou o rapaz ao Hospital da Vida.

Apesar das tentativas de atendimento, ele não resistiu. Theodoro chegou à unidade hospitalar já sem vida. Não foram divulgados detalhes sobre o intervalo entre o engasgo e a chegada ao hospital.

Família recebeu apoio após a morte

O falecimento provocou manifestações de solidariedade, inclusive do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT), legenda à qual Laerte Tetila está historicamente ligado.

Em nota, a sigla lamentou a perda e prestou apoio aos familiares.

“Neste momento de dor e despedida, nos solidarizamos especialmente com seu pai, André Tetila, e com seus avós, Zonir e Tetila, estendendo nosso abraço fraterno a toda a família”, diz um trecho do comunicado.

A manifestação também destacou a dificuldade de enfrentar uma perda tão precoce e desejou conforto aos parentes e amigos do jovem.

Laerte Tetila governou Dourados entre 2001 e 2008 e é considerado uma das figuras históricas do PT no município.

No momento em que souberam da morte do neto, ele e a esposa, Zonir Freitas Tetila, estavam em viagem a São Paulo. Os dois retornaram à cidade para acompanhar as despedidas.

Velório e sepultamento ocorreram em Dourados

O velório foi realizado na Capela Pax Primavera, localizada na Rua Hilda Bergo Duarte, na região central de Dourados.

O sepultamento estava previsto para as 8h desta quarta-feira (28), no Cemitério Parque Primavera.