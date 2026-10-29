Morre Dedeco: criador de conteúdo deixa esposa grávida um mês após casar

André Luiz Berbett Pinheiro Lopes, conhecido nas redes sociais como Dedeco, teve sua morte confirmada nesta quarta-feira (28).
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Aos 33 anos, o criador de conteúdo conquistou mais de 1 milhão de inscritos no YouTube com vídeos dedicados ao futebol virtual. A causa do falecimento não foi divulgada pela família.
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A notícia foi compartilhada por Fernanda Leite, esposa do influenciador, em uma publicação nas redes sociais.
Em meio ao luto, ela agradeceu as mensagens de apoio recebidas e falou sobre a dificuldade de enfrentar a perda do companheiro.
“É com muita tristeza e o coração profundamente abalado que venho comunicar o falecimento do meu amado marido, André”, escreveu Fernanda.
A morte aconteceu poucas semanas depois de o casal anunciar que esperava o primeiro filho. Dedeco e Fernanda oficializaram a união em setembro deste ano e dividiram com os seguidores a notícia da gravidez em 9 de outubro.
Na despedida, a viúva também pediu compreensão diante do momento delicado vivido pela família e ressaltou a necessidade de privacidade para atravessar o período de luto.
Quem era Dedeco?
André Luiz construiu sua trajetória na internet produzindo conteúdo sobre jogos eletrônicos de futebol.
Seu canal reunia vídeos de títulos como EA Sports FC e eFootball, além de séries nos modos Master League e Rumo ao Estrelato, que atraíam fãs do gênero.
A popularidade do influenciador também abriu portas para parcerias profissionais. Torcedor do Flamengo, ele trabalhou com o clube carioca em 2020, criando conteúdos relacionados aos jogos de futebol virtual.
Dedeco ainda participou de transmissões de competições de esportes eletrônicos promovidas pela eBrasil, iniciativa ligada à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Uma de suas participações mais recentes ocorreu em agosto, durante o FIFAe Continental Championship.
Após a confirmação da morte, a eBrasil prestou homenagem ao criador de conteúdo e destacou sua contribuição para a comunidade brasileira de eFootball, além do profissionalismo e do bom humor que marcaram sua trajetória.
Dedeco deixa a esposa, Fernanda Leite, que está grávida do primeiro filho do casal. Até o momento, os familiares não divulgaram informações sobre a causa da morte.
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