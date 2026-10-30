Motorista de ônibus sofre infarto fulminante, morre ao volante e provoca engavetamento

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Um grave engavetamento envolvendo 21 veículos provocou a interdição de um trecho da Rodovia Presidente Dutra, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na manhã desta sexta-feira (30).
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A ocorrência terminou com a morte do motorista de um ônibus e deixou pelo menos dez pessoas feridas, que precisaram de atendimento médico.
O acidente aconteceu por volta das 7h, na altura do km 174, no sentido Rio de Janeiro. Segundo informações da concessionária responsável pela rodovia, o condutor de um dos coletivos teria sofrido um provável infarto fulminante enquanto dirigia.
Após passar mal, ele perdeu o controle da direção e atingiu diversos veículos que circulavam pelo trecho.
A sequência de colisões envolveu 15 carros de passeio, um caminhão pequeno, quatro ônibus e uma carreta.
O motorista do coletivo morreu em decorrência do mal súbito, enquanto outras vítimas foram socorridas por equipes de emergência. Conforme a concessionária, nenhum dos feridos apresentava quadro considerado grave.
A dimensão da ocorrência exigiu a interrupção do tráfego na pista lateral da rodovia, na altura do bairro de Agostinho Porto.
O bloqueio provocou pelo menos dez quilômetros de congestionamento na região, afetando os motoristas que seguiam em direção à capital fluminense.
Até a divulgação das primeiras informações sobre o acidente, não havia previsão para a liberação do trecho interditado.
Reprodução/TV Globo https://t.co/KHMBOeICxm— moonbuzz (@moonbuzzoficial) October 30, 2026
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