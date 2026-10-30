Ator Matheus Sabbá morre aos 30 anos e causa da morte intriga público - (crédito: Reprodução/Instagram)

O ator e diretor amazonense Matheus Sabbá morreu aos 30 anos. A notícia foi divulgada nesta quinta-feira (29) pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (SEC-AM).

O artista faleceu na quarta-feira (28), mas a causa da morte e o local onde ocorreu não foram informados, o que intrigou o público.

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Natural de Manaus, Matheus construiu uma carreira ligada a diferentes segmentos das artes cênicas.

Formado em Teatro pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), ele acumulou experiências em produções de teatro musical e ópera, além de trabalhos no cinema.

Em sua trajetória, passou por projetos apresentados no Theatro Municipal de São Paulo e no Theatro São Pedro.

Também participou do Festival Amazonas de Ópera (FAO) e do Festival Internacional de Música de Santa Catarina (Femusc), dois importantes eventos do circuito artístico nacional.

Na direção, um dos destaques de sua carreira foi o musical "A Caixa Mágica do Natal", trabalho reconhecido com premiações no Cenym e no Prêmio Brasil Musical.

Sua atuação também alcançou o cinema: em 2024, integrou o elenco de "O Último Azul", filme que contou com Rodrigo Santoro.

O trabalho com ópera marcou seus últimos anos de carreira. Em 2025, Matheus atuou como assistente de direção na montagem de "Madama Butterfly", apresentada no Femusc.

No ano seguinte, retornou ao festival, desta vez como diretor de cena de "Onheama", obra do compositor João Guilherme Ripper.

Na montagem de 2026, o artista desenvolveu uma proposta que valorizava a ancestralidade e a conexão com a natureza. A personagem indígena Iporangaba, por exemplo, foi apresentada como uma guerreira.

O sepultamento de Matheus Sabbá será realizado em Manaus. Até a última atualização, não haviam sido divulgadas informações sobre a data e os demais detalhes da cerimônia.