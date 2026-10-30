Hugh Jackman se despede de Patrick Stewart com homenagem emocionante após morte do ator

A morte de Patrick Stewart, aos 86 anos, mobilizou artistas de Hollywood e provocou uma série de homenagens nas redes sociais.
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Entre as manifestações de pesar está a de Hugh Jackman, que trabalhou ao lado do britânico em diferentes filmes da franquia "X-Men".
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Em uma publicação no Instagram, o intérprete de Wolverine relembrou a amizade com o colega e declarou que sentirá sua falta.
“Perdemos hoje um dos grandes do palco e das telas”, escreveu Jackman. Na sequência, destacou a relação pessoal que desenvolveu com o artista: “E, no meu conceito, um amigo e homem tremendo. Aprendi muito com ele. Sentirei sua falta, Patrick Stewart, para todo o sempre.”
A parceria entre os dois começou em 2000, com o primeiro filme de "X-Men". Enquanto Jackman deu vida a Wolverine, Stewart interpretou o Professor Charles Xavier, líder dos mutantes. Os personagens voltaram a dividir cenas em outras produções da saga, incluindo "X-Men: O Confronto Final" (2006), "X-Men Origens: Wolverine" (2009), "Wolverine: Imortal" (2013) e "Logan" (2017).
O último título, inclusive, marcou especialmente a relação profissional dos atores. Em entrevista à revista Variety, em 2020, Stewart afirmou que a experiência de trabalhar no longa havia sido a mais satisfatória dos dois na franquia.
“Hugh e eu ficamos muito entusiasmados quando a última coisa que fizemos para ‘X-Men’ foi ‘Logan’”, disse. “Foi a melhor experiência de ‘X-Men’ que nós dois tivemos, porque éramos os mesmos personagens, mas o mundo deles tinha sido destruído.”
Causa da morte de Patrick Stewart
Patrick Stewart morreu na quarta-feira (28), aos 86 anos, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O artista enfrentava a doença de Alzheimer e a demência por corpos de Lewy, condições que foram mencionadas no comunicado sobre seu falecimento.
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