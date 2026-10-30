Seu Jorge explode e xinga internauta após Caetano Veloso ser comparado a Gusttavo Lima - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma comparação entre Gusttavo Lima e grandes representantes da música brasileira acabou provocando uma reação explosiva de Seu Jorge.

O cantor e ator não gostou de uma mensagem enviada por um internauta e respondeu com uma série de ofensas depois de ler que o sertanejo seria superior a nomes como Milton Nascimento, Caetano Veloso e Chico Buarque.

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A discussão aconteceu em uma conversa privada, cuja gravação foi divulgada pelo perfil Uma Música Citou, no Instagram.

Tudo começou quando o seguidor reagiu a uma publicação do artista e escreveu: “Só o Gusttavo Lima é maior que todos aí”.

A afirmação foi suficiente para irritar Seu Jorge. Em um áudio encaminhado ao internauta, o músico contestou a comparação e disparou:

“Meu, tu é muito mulambo mesmo, né. Tu é muito mulambo mesmo para tu falar uma merda dessa. Bate na boca e se batiza dez vezes”.

Na sequência, o artista voltou a questionar a declaração e chamou o seguidor de “imbecil”. “Porra, que Gusttavo Lima é maior que todo mundo? Seu imbecil”, acrescentou.

Em outro momento da gravação, Seu Jorge fez questão de diferenciar sua reação de uma eventual crítica ao gosto musical do internauta.

O cantor afirmou que não tinha problemas com a preferência dele pelo sertanejo, mas demonstrou indignação com a comparação feita.

“Só te chamando assim, imbecil. Porra, não tem nada contra você gostar do Gusttavo Lima, mas não entender o que significa Milton Nascimento, Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Alceu Valença, seu merda? Você é um merda! Não pode estar aqui. Você tem que ralar daqui, seu merda!”, declarou.

Depois que o conteúdo começou a circular, a postura do cantor provocou reações distintas entre os usuários. Parte do público concordou com a defesa dos artistas da MPB e considerou pertinente a crítica à comparação.

João Vitor Comin foi um dos internautas que se manifestaram favoravelmente ao músico. “Quem achar que o Gusttavo é MAIOR que Caetano, Chico, Gil, Milton, Alceu Valença não tem a mínima cognição. Pode gostar, mas achar que é maior é falta de conhecimento”, escreveu.