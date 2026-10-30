Ivete Sangalo adia show no Parque Ibirapuera e desabafa sobre real motivo

Ivete Sangalo se pronunciou sobre a mudança de data do show que faria em São Paulo neste sábado (31) e revelou estar profundamente abalada com a decisão.

A apresentação, prevista para acontecer no Parque do Ibirapuera, foi transferida para 6 de março de 2027.

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A cantora explicou que as fortes chuvas na capital paulista prejudicaram a montagem do palco e impediram a continuidade dos trabalhos dentro das condições de segurança exigidas.

A manifestação aconteceu na noite de quinta-feira (29), por meio de vídeos publicados nos stories do Instagram.

A artista contou que demorou a conversar com os fãs porque ainda tentava lidar com a frustração de não conseguir realizar o espetáculo na data planejada.

“Estou um pouquinho consternada ainda. Não consegui entrar antes por conta da minha tristeza e chateação. Esse show era tão esperado por vocês e por mim também”, afirmou.

O projeto, intitulado "A La Sangalo", foi pensado para oferecer uma apresentação de grande porte, com uma estrutura que exigia um espaço amplo e aberto. Ivete explicou que a intenção era encontrar uma maneira de manter o compromisso com o público paulistano, mas as alternativas disponíveis não permitiam reproduzir o espetáculo da maneira idealizada.

“A primeira intenção sempre será essa: levar o melhor, um show grande, de porte muito grande, de muita responsa, em termos de volume e de espetáculo”, declarou.

Segundo a cantora, a agenda de eventos em São Paulo durante o fim do ano dificultou a procura por outro local. Ela relatou que sua equipe consultou diferentes espaços, mas não encontrou disponibilidade para transferir a apresentação sem comprometer a produção.

“É um show muito grande, que leva muito tempo para ser produzido e montado. As casas fechadas não comportam esse show. Eu poderia fazer em uma casa fechada, mas não estaria apresentando o show proposto”, explicou.

Chuvas e segurança motivaram decisão

A situação climática acabou interferindo diretamente no cronograma. Conforme o relato da artista, os temporais registrados no fim de semana anterior já dificultavam a instalação do palco. A previsão de novas precipitações e ventos fortes para os dias seguintes aumentou a preocupação com a continuidade dos trabalhos.

Ivete também comentou que o próprio parque possui restrições para montagens de grande porte durante períodos de chuva, uma medida que considerou adequada diante dos riscos envolvidos.

“Eu prefiro ficar triste a partir de um movimento em prol da segurança do que chorar sobre a falta dela”, declarou.

A cantora afirmou que a decisão foi tomada após diversas tentativas de encontrar uma solução que permitisse manter o evento.

A nova data escolhida foi 6 de março de 2027, período em que a expectativa é de condições climáticas mais favoráveis.

Ivete garantiu que pretende manter a proposta original e preparar uma apresentação especial para os fãs.

“Quero agradecer a compreensão. Estou muito convicta de que a segurança, sem dúvida nenhuma, apesar da chateação, da tristeza e do descontentamento, vem em primeiro lugar sempre”, concluiu.