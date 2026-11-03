Motociclista morre aos 23 anos após ficar com perna presa em bueiro durante enchente

Uma ocorrência fatal durante as fortes chuvas que atingiram Belo Horizonte, na noite de segunda-feira (2), mobilizou equipes de resgate e chamou a atenção para os riscos das enxurradas.
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Um motociclista de 23 anos perdeu a vida depois de ficar com uma das pernas presa em um bueiro, sem conseguir escapar da estrutura inundada.
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O acidente aconteceu na Rua Joaquim Correia de Aquino, no bairro Camargos, na região Noroeste da capital mineira. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a chuva intensa atingiu o local no início da noite, deixando a via tomada pela correnteza.
Pessoas que moravam nas proximidades perceberam a situação e tentaram retirar o jovem, mas o volume e a força da água impediram que o socorro fosse realizado.
Quando os bombeiros conseguiram chegar à vítima e removê-la da estrutura, ela já não apresentava sinais vitais.
A Polícia Militar também compareceu ao endereço. A Polícia Civil, por sua vez, acionou a perícia para examinar o local e iniciou os procedimentos para esclarecer o que provocou a morte do motociclista.
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