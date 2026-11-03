Christina Rocha é atacada por peoa expulsa de 'A Fazenda 18' e climão toma conta do estúdio - (crédito: Reprodução/X)

A participação de Mônica Fonseca na "Live do Eliminado" de "A Fazenda 18" terminou em um confronto com Christina Rocha.

As duas protagonizaram uma discussão durante a entrevista, exibida no YouTube nesta segunda-feira (2), depois que a apresentadora questionou comportamentos da jornalista durante o confinamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Um dos assuntos que provocaram o desentendimento foi a acusação de que Mônica teria danificado um brinco de argolas de Ariela Carasso.

Christina apresentou imagens de Jottapê relatando o episódio, mas a ex-peoa negou ter cometido o ato e afirmou que as conversas sobre o assunto faziam parte de brincadeiras entre os participantes.

“A casa tem câmeras em todos os lugares. Não fiz. Foi uma brincadeira com eles, a gente ficava brincando de falar o que teria vontade de fazer, o que também não é legal ficar estimulando isso na mente”, argumentou.

A discussão ganhou outro tom quando Mônica afirmou que não havia testemunhas da situação. Christina respondeu com uma comparação envolvendo um assassinato: “Alguém viu matar? Não!”. A observação provocou uma reação imediata da ex-participante.

“Nossa, Christina... Está vendo o que estou falando? Um brinco vira um assassinato”, rebateu Mônica.

A jornalista também demonstrou incômodo com o que considerou uma amplificação excessiva dos acontecimentos dentro dos realities.

“É por isso que as pessoas estão evitando entrar em reality show. Tudo é muito problematizado, muito aumentado. E se a pessoa não cai no gosto do público, o que foi o meu caso, as coisas são maximizadas, inclusive, durante a entrevista”, afirmou.

Christina Rocha e Mônica Fonseca trocam provocações

O clima ficou ainda mais desconfortável quando Christina passou a interromper as respostas da convidada. Sem conseguir desenvolver seus argumentos, Mônica ironizou a condução da conversa: “Bom, eu não vou falar, então. Só a Christina quer falar, vou só escutar”.

Em outro momento, a apresentadora negou qualquer intenção de prejudicar a ex-peoa e ressaltou que estava conhecendo Mônica pessoalmente naquele momento. A jornalista, então, questionou se Christina já havia participado de um reality show.

Ao ouvir que não, Mônica aproveitou para provocar a apresentadora: “Pois é... Então, você não sabe (risos). Eu posso dizer: ‘Eu sei, e você não sabe’. Eu já estive desse lado e eu achei que sabia. E eu não sabia”.

A ex-peoa ainda sugeriu que Rodrigo Carelli, diretor do programa, convidasse Christina para experimentar o confinamento. A apresentadora rebateu destacando sua trajetória profissional e a diferença de tempo de carreira entre as duas.

“Eu já tenho muitos anos de carreira. Você que ainda pode, você é muito nova, não tem tantos anos de carreira, você ainda pode entrar”, declarou.

Christina também comentou como reagiria caso estivesse na mesma situação vivida por Mônica com Ariela Carasso.

A apresentadora admitiu que poderia perder o controle diante de um confronto físico e afirmou que não aceitaria ser impedida de passar por uma porta.

“A essência da gente não muda. A gente faz besteira para caramba. Eu imagino que poderia fazer uma besteira. Se eu estivesse lá e você me peitasse na porta como fez com a Ariela, eu teria ido em cima de você.

Não sei se teria motivo para bater, mas que daria uma ombrada, uma peitada, com certeza, desculpa. Jamais alguém iria me impedir de entrar em uma porta. Nem morta! Para evitar, prefiro não ir”, afirmou.

Por que Mônica Fonseca foi expulsa de A Fazenda 18?

A jornalista deixou a competição no sábado (31), após empurrar Mayk Leão durante uma festa. A produção avaliou que a atitude colocou a integridade física do participante em risco e decidiu pela desclassificação.